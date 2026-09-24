Escándalo narco: audios inéditos revelan otro posible involucrado y el nombre de un cambio muy importante

El audio de la detención y el esquema de dispersión financiera

La prueba central presentada por Bonica consiste en una grabación de 11 segundos realizada durante el operativo policial, en la que Leiva identifica a su supuesto superior inmediato:

«Yo trabajo para un cambio... con un muchacho... él es dueño... él trabaja en un cambio. ¿Viste? Él trabaja en un cambio y yo trabajo con él.

¿Quién es ese señor?

Andrés... Andrés Sugarramurdi. es el Cambio Monex», declaró el detenido ante los efectivos.

De acuerdo con el expediente y los datos aportados por la investigación periodística, el esquema operaba recolectando el dinero proveniente de la venta de marihuana al menudeo en barrios de Montevideo. Posteriormente, según Bonica Sugarramurdi presuntamente coordinaba con Leiva la atomización o fraccionamiento del efectivo de baja denominación en diversas casas de cambio y locales de cobranza —incluyendo un local Abitab en el entorno del dirigente nacionalista Jorge Gandini— para eludir los controles de la SENACLAFT.

"Pablo llamaba al señor Andrés Sugarramurdi y Andrés Sugarramurdi presuntamente era el que le distribuía en qué cambios tenía que entregar la plata, depositar la plata con la clara intención que no sea todo en uno solo... Si esto lo logra confirmar la justicia... esto se trata de una asociación para delinquir que varios cambios de Montevideo están metidos", afirmó Bonica buscando explicar el círculo de narcotráfico y lavado de activos.

A pesar de que el nombre del gerente financiero fue entregado por el personal policial a la sede fiscal, Bonica cuestionó que Sugarramurdi no fuera citado a declarar ni formalizado como investigado.

Críticas al proceso abreviado y a la defensa legal

La actuación de la fiscalía a cargo de la Dra. Angelita Romano fue objeto de severas críticas por Bonica por acudir a la figura del proceso abreviado, lo que, según la denuncia, detuvo la investigación y evitó profundizar en las ramificaciones de la red de lavado. Asimismo, se mencionaron inconsistencias durante las audiencias, como la aceptación por parte de una fiscal adjunta de los descargos de Lucio Leiva (de 20 años), quien afirmó desconocer el origen del dinero en su vivienda argumentando que llegaba cansado de trabajar.

En el plano de la defensa técnica, los detenidos contaron con la representación de la Dra. Fabiana González Ragio, abogada vinculada históricamente a la defensa de figuras de alto perfil del crimen organizado internacional, entre ellos Rocco Morabito, Gerardo González Valencia, Óscar Calvetti y John Jairo Velázquez (alias "Popeye").