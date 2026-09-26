Inumet y MetSul prevén lluvias, tormentas y un paulatino descenso térmico

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Montevideo y Área Metropolitana: Se prevé un marcado aumento de la nubosidad con probabilidad de lluvias y lloviznas intermitentes. Los vientos rotarán al sector sur y sudoeste con rachas moderadas a fuertes, favoreciendo un ambiente fresco con temperaturas máximas que no superarán los 17 °C a 19 °C.
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Zona Sur y Este: Se aguardan acumulados de lluvia moderados y un descenso gradual de la temperatura, acompañado por vientos algo fuertes en áreas costeras.
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Norte y Litoral Oeste: El ambiente se mantendrá cálido durante las primeras horas de la jornada, con máximas que aún podrían alcanzar los 24 °C a 26 °C, antes del ingreso del sistema frontal que provocará tormentas aisladas y una posterior caída en los termómetros.
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Norte del país: Las primeras precipitaciones y tormentas aisladas comienzan este sábado 26 de septiembre por la tarde. Se prevé que el episodio se intensifique durante el domingo 27 y el lunes 28, concentrando los mayores acumulados de lluvia (pudiendo alcanzar hasta 120 mm).
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Centro, Litoral Oeste y Este: El desmejoramiento con lluvias y tormentas se extenderá progresivamente a partir del domingo 27.
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Montevideo y Área Metropolitana: Para el sábado la probabilidad de precipitaciones es muy baja. Las lluvias y la desmejora más marcada en el sur y suroeste se esperan hacia la noche del domingo 27 y durante la jornada del lunes 28.
Evolución del tiempo y recomendaciones
Tanto Inumet como MetSul destacan que, tras el pasaje de las precipitaciones, se consolidará una masa de aire más seca y fría que traerá consigo una disminución paulatina de la humedad y una mejora en las condiciones del tiempo hacia el inicio de la semana.
Ante la posibilidad de ráfagas de viento asociadas a las tormentas y eventuales mejoras temporarias, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los avisos y alertas oficiales emitidos por los canales institucionales.