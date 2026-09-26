Inumet y MetSul prevén lluvias, tormentas y un paulatino descenso térmico

Montevideo y Área Metropolitana: Se prevé un marcado aumento de la nubosidad con probabilidad de lluvias y lloviznas intermitentes. Los vientos rotarán al sector sur y sudoeste con rachas moderadas a fuertes, favoreciendo un ambiente fresco con temperaturas máximas que no superarán los 17 °C a 19 °C.

Zona Sur y Este: Se aguardan acumulados de lluvia moderados y un descenso gradual de la temperatura, acompañado por vientos algo fuertes en áreas costeras.