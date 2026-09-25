Las revelaciones del caso del narco asesor blanco que sacuden al entorno de Gandini

Camiones paraguayos, 265 kg de droga, balas, armas y montañas de billetes

La pareja fue detenida el jueves 17 en una casa ubicada en la calle Dr. José María Penco 3520, en Brazo Oriental, donde hallaron 265 kg de droga (141 de pasta base y 124 de cocaína).

Leiva fue detenido junto a su hijo Lucio también asesor del edil Gonzalo Gómez en un casa ubicada en San Petersburgo 4386, en el barrio Pérez Castellanos, donde la Policía decomisó cientos de fajos de dinero que totalizaron más de $ 3 millones y U$S 42.564, armas de fuego, municiones, una máquina para contar billetes, fajos de cédulas de identidad y tres cuadernolas donde Leiva tenía los registros de la contabilidad que llevaba del dinero recibido de Latorre y otros narcotraficantes locales, según surge de la investigación.

En la audiencia de formalización, la fiscal adscripta de la Fiscalía de Estupefacientes de 1er Turno, Agustina Santos, narró que la investigación comenzó con una “información de carácter anónima” que identificaba un hombre llamado Henry Latorre.

Este, “se dedicaría al almacenamiento de sustancias estupefacientes en su domicilio” y la posterior “distribución de esa sustancia en la ciudad de Montevideo a través de diversos vehículos, abasteciéndose en las playas de camiones mediante unidades provenientes de Paraguay”, acreditó la Fiscalía a cargo de la fiscal Angelita Romano, quien subrogó a Mónica Ferrero en ese cargo.

La imputación del juez de Crimen Organizado de primer turno, Alejandro Asteggiante, describe que “la distribución de la droga se realizaba en la zona de los barrios Marconi, Pérez Castellanos y Villa Española” y que mediante “tareas de inteligencia, se identificó un parking próximo a su domicilio” ubicado en Av. San Martín, entre Roberto Koch y Pablo Ehrlich, donde Latorre “guardaba sus vehículos”. En ese garaje de Brazo Oriental, la Policía identificó a los siguientes vehículos utilizados por Latorre para el traslado y distribución de droga en Montevideo: una camioneta Hyundai, modelo Tucson, un Volkswagen CrossFox, un Volkswagen Virtus, un Audi Q5 tipo SUV y una camioneta doble cabina Victory.

Lo agarraron con las manos en la masa

Según detalló la Fiscalía, Latorre fue vigilado durante varios días en sus actividades y el 16 de setiembre se detectó que el narcotraficante se trasladó a la casa de Leiva, la que tenía agendada como "Casa Esquina", en la camioneta Hyundai Tucson.

“Descendió de la misma y abrió la puerta trasera. En ese instante salió Leiva de la finca, tomó un paquete de considerables dimensiones e ingresó a la finca con el mismo. Luego salió nuevamente y Latorre le dio una bolsa tipo supermercado”.

La investigación determinó que “en dichas bolsas Latorre le entregaba dinero en efectivo producto de la actividad de narcotráfico”, dice el dictamen de la Justicia.

Concluyó que “Leiva adquiría el dinero con conocimiento de su procedencia ilícita con la finalidad de su introducción en el sistema financiero en forma legal”.

Esta semana, la Policía elevó a la fiscal los resultados de las pericias realizadas al celular de Leiva, de las que cuáles se desprende la habitual utilización, como parte del esquema de lavado de la organización criminal, de una sucursal de la red de cobranza Abitab ubicada en un supermercado de Pérez Castellanos.

La agencia, está a nombre de Laura Scalabrino, esposa del director por la oposición en la Administración Nacional del Puertos (ANP) y exsenador nacionalista, Jorge Gandini.

Romano no investigará el Abitab de los Gandini; lo hará fiscal de lavado

Por recomendación del juez, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación paralela por lavado de activos que estará a cargo de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos encabezada por el fiscal Enrique Rodríguez. Así, la fiscal Romano se desprendió de investigar el rol del Abitab de los Gandini.

“En caso de que, con posterioridad, surjan nuevos elementos que puedan relacionar a otras personas con estos hechos, corresponde que sean puestos en conocimiento a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos que determinará las actuaciones que correspondan”, explicó en un comunicado la fiscal Mónica Ferrero.

Como insumos, el fiscal Rodríguez, muy atareado con los casos de las estafas de los fondos ganaderos, tendrá a disposición un informe de la Policía sobre las cuadernolas de Leiva y sus comunicaciones con los narcotraficantes y los trabajadores del Abitab 71/02.

Por su parte, la fiscal Romano, debería indagar en la conexión paraguaya y otros integrantes de la organización criminal, puesto que, por lo descrito por el propio Ministerio Público, el esquema estaba compuesto por varios actores en las distintas etapas logísticas del narcotráfico.

La polémica liberación de Lucio Leiva

El hecho de que Lucio Leiva (detenido en la casa junto a su padre y montañas de billetes) haya sido liberado en pocas horas generó malestar en la Policía, que entendía que había pruebas suficientes para imputar al joven por el mismo delito.

En Hacemos lo que Podemos, el senador Sergio Botana expresó: "A mí también me parece raro que Lucio Leiva no supiera nada de las actividades de su padre".

“Un acuerdo exprés firmado con la defensa de los narcos, en menos de 48 horas. El abuso de estos acuerdos se ha convertido en un gran problema”, posteó Charles Carrera. “El Estado no debería avalar que las investigaciones se corten de esta manera y que sean funcionales a la impunidad”, apuntó el frenteamplista respecto del proceso abreviado de Pablo Leiva y la rauda liberación de su hijo Lucio.

La abogada Fabiana González Raggio, defensora de los tres condenados, dijo a El Observador que "la Fiscalía investigó en 48 horas e hizo un muy buen trabajo". Respecto a Lucio, también asesor y amigo del edil Gómez, la abogada dijo que no encontraron ninguna prueba en su teléfono que lo vinculara con la organización.

Explicó que la pericia se hizo rápido porque Lucio entregó enseguida su teléfono y el PIN, reiteró que de esas pericias no surgió ninguna evidencia en su contra. Además, afirmó que la vivienda en la que vive con su padre es una casa grande en espejo, que tiene la misma distribución hacia un lado y hacia el otro y "está llena de recovecos".

Aseguró que Lucio "no estaba nunca, iba prácticamente a dormir", por lo que no es descabellado que no supiera de la actividad de su padre.

Lucio Leiva junto a Gandini y Lacalle Pou.

Gandini negó conocer a Leiva, pero en su cambio lo llamaban seguido

Gandini brindó una conferencia de prensa este martes 22 en la que dijo que él y su familia se pondrán a disposición de la Justicia y que no tienen “nada que ocultar”.

Explicó que la operativa de los locales de cobranza está sumamente controlada y que pueden "documentar" que "no somos responsables de ninguna actividad ilícita”.

El líder de la lista 250 del Partido Nacional manifestó en la conferencia de prensa que su esposa adquirió ese local de Abitab hace 13 meses. De hecho, figuran US$ 309.000 del local como bien en la declaración jurada presentada en agosto de 2025.

En primera instancia negó conocer a Leiva. “No conocemos a esta persona ni mi señora ni yo", aseveró Gandini. Sin embargo, en otro lapso de la conferencia de prensa, el político blanco confirmó que era "vecino del lugar" y los empleados lo conocían porque era un "cliente habitual" desde “antes” de que ellos lo adquirieran.

Gandini reconoció que trabajadores del Abitab “habitualmente” llamaban a Leiva para "pedirle cambio chico", puesto que solía hacer grandes pagos en efectivo con muchos billetes chicos de 100 y 200 pesos que le servían al local, a pesar de no ser el mecanismo estipulado por el Banco Central del Uruguay para ese cometido.

Consultado por qué Leiva elegía ese Abitab y no otro más cercano a su casa para hacer pagos de 500 mil pesos en efectivo, explicó que vendría al que está a nombre de su esposa “por el cómodo estacionamiento”.

A diferencia de lo que revelaría las pericias de su celular y los cuadernos que coincidirían en un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, por lo que fue condenado el narcotraficante Latorre, el dirigente nacionalista explicó que Leiva “concurría al local no a cambiar dólares ni pesos o a hacer ninguna otra operación que no sea la de pagar, no todos los meses, pero habitualmente, dos recibos del BPS de dos empresas de la construcción”.

“Quizás esas facturas tengan que ver con alguna actividad que tiene como destino blanquear dinero. Yo no lo sé. Pero ahí lo que se hace es cobrar facturas", indicó.

Sin embargo, en su declaración, Leiva no mencionó ninguna actividad empresarial, ni siquiera su trabajo como asesor del edil Gómez de su sector del sector blanco Por la Patria para trabajar en la Junta Departamental de Montevideo, no obstante, según informó Crónicas del Este, en base a audios del día de la detención, Leiva dijo trabajar para un "cambio" de Montevideo con "Andrés Zugarramurdi", quien es tesorero en Cambio Monex-Servicios Financieros.

Zugarramurdi es socio de una empresa del rubro de la construcción, Constructores del Sur SRL, cuyo mayor accionista es Mathías Ferragut, representante de importantes directores técnicos y gerentes deportivos uruguayos.

Esperan que edil vuelva de China para que explique nexo con narco asesor

Consultado sobre cómo llegó un operador de lavado de una organización de narcotráfico a ser asesor rentado de su sector en la Junta Departamental de Montevideo y la responsabilidad de Gómez en la contratación de Pablo Leiva, Gandini reflexionó que “uno no puede saber quién camina al lado de uno”. “Puede ser que el narcotráfico nos esté rondando”, advirtió el director de la ANP por la oposición.

Por su parte, el senador Sebastián Da Silva, calificó la condena del asesor blanco Pablo Leiva “es un hecho muy jodido” y que lo tiene "preocupado”. Sostuvo que “dos por tres se cuelan unos narcos dentro de los partidos” por lo que llamó a "no aflojar la guardia” y a “no tener tibieza a la hora de actuar”.

El edil Gonzalo Gómez, quien trabajó en el despacho de Gandini cuando fue senador e integra el Directorio del Partido Nacional, confirmó públicamente en un posteo de X que publicó desde China, donde está de viaje, que había cesado a Leiva apenas se conoció la condena y sostuvo que “nunca tuve conocimiento ni sospeché que pudiera estar vinculado a los hechos que hoy son objeto de investigación, relacionados con otra actividad que desarrollaba fuera de la Junta Departamental”.

Edil Gonzalo Gómez.

Gómez agregó que la situación le resultó “totalmente ajena” tanto para él como para Lucio (hijo de Leiva y amigo suyo) y manifestó que asumía “la responsabilidad que me corresponde por no haber sido suficientemente precavido al momento de incorporar a esta persona a mi equipo de trabajo”. Justamente ese es el cuestionamiento que muchos dirigentes le hacen al líder del Juventud del PN.

Muchos dirigentes blancos ya se han manifestado a favor de que Gómez pida licencia en el Directorio y comparezca ante la Comisión de Ética del partido. En efecto, se espera que a su regreso de China brinde una conferencia de prensa.

En diálogo con Caras y Caretas, el exdiputado del sector Por la Patria, Álvaro Viviano, expresó que no duda en la “honorabilidad” de Gandini y su esposa, a quienes conoce desde hace 40 años, y tampoco de Gómez, quien “vino a la 250 por mí, se formó conmigo, aprendió conmigo, y yo de algún modo facilité espacios para que él creciera e incluso participar en la lista departamental”, dijo sobre quien es además padrino de su hijo más chico.

No obstante, señaló que “se cometieron algunos errores, me parece que el primero de ellos por parte Gonzalo (Gómez) en la Junta Departamental, no prestando las debidas diligencias a la hora de incorporar a sus equipos de trabajo gente que no estuvo debidamente medida”.

“Yo creo que el origen de todo está en la Junta Departamental y creo que el origen de todo el problema está en no revisar adecuadamente la gente que uno contrata”.

Sobre Lucio, a quien dijo conocer por su participación en la Juventud del partido (no así a su padre Pablo), dijo que le caben “las mismas interpretaciones que cualquier persona con sentido común esta debe estar haciendo. Si vivís con alguien que tiene en una habitación una montaña de dinero como la que había en los videos, bueno, por un lado, o por otro, salvo que fuera alguna habitación sellada, que se abriera en algunos lugares, tenés que saber lo que está pasando en la casa”.

En conclusión, Viviano cree que “en el caso de Gómez lo ideal para él y para el propio partido sería pedir licencia al Directorio y someterse voluntariamente a la Comisión de Ética. Sería una gestualidad esperable y una tranquilidad para todos”.

“La única duda es si su capacidad de contralor está afectada o no por un estado de opinión muy adverso. Confiamos en que no”, manifestó el dirigente nacionalista.