Puerto: los tres puntos sobre los que no hay acuerdo y la propuesta para destrabar el conflicto

Tres puntos a solucionar

Por un lado, el gobierno sugiere que la oferta de la empresa a los trabajadores sea de 21 jornales mensuales (uno por encima de lo planteado por la empresa, pero debajo de los 25 originales que pedía el sindicato) y que las partes acuerden un "punto medio" para una partida extraordinaria al momento de la firma del acuerdo, si es que ocurre.

Desde la empresa habían planteado un monto de $ 27.500, mientras que el sindicato había pedido partidas de $ 50.000 por cada mes de negociación. Desde la cartera propusieron un punto intermedio, pero sin detallar un monto.

En tercer lugar, el gobierno planteó el establecimiento de una "partida diferencial excepcional" que tendrá como objetivo "compensar" a los sectores "que efectivamente realizaron mayores tareas fuera del marco previsto en el convenio colectivo".

"Se habían un poco congelado cada uno en sus propuestas iniciales, no avanzaba la negociación", manifestó Castillo en rueda de prensa.

Y aclaró que el gobierno no es quien está el conflicto, sino "un sector privado, una empresa privada y sus trabajadores que están peleando por el convenio colectivo".

"Hay intereses contrapuestos, se han acercado una cantidad de ellos. Porque también hay que hablar que hay más de 20 puntos que ya están de acuerdo", sostuvo.

Sin embargo, persisten tres puntos —los jornales mínimos, la partida extraordinaria por firmar el convenio y otra "diferencial excepcional"— sobre los que no hay acuerdo.

Desde el sindicato portuario dijeron este jueves que la primera impresión fue que se trataba de una "propuesta abierta" sobre la que se seguirá trabajando el lunes, en una nueva instancia tripartita.

El presidente del sindicato, Álvaro Reinaldo, afirmó que "esperaban otra cosa, más definida" para poder decidir de inmediato si aceptaban o no.

Más cerca pero todavía falta

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) afirmó que está mas cerca de llegar a un acuerdo con la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP), pero advirtió que si la propuesta no se acepta y el conflicto no se resuelve antes de la próxima reunión tripartita realizará un paro de 48 horas a nivel nacional.

El dirigente sindical Álvaro Reinaldo aseguró que con la propuesta del Ministerio de Trabajo están "mas cerca de llegar a un acuerdo". "Yo entiendo que sí, que se está más cerca, claramente. Por eso también se trata de una propuesta de acercamiento. Esperemos que las dos partes lo evalúen de la misma manera, que cada uno ponga su grano de arena. Nosotros hemos puesto muchas cosas sobre la mesa que nos han sido rechazadas y, bueno, acá estamos hablando de dos o tres puntos que puso el Ministerio de Trabajo, que todos deberíamos poner el esfuerzo en tratar de resolver", agregó.