Atlético Mineiro goleó a MC Torque en la ida de las semifinales de la Sudamericana

La respuesta ni tardó en llegar y fue contundente. Cuello sacó un sombrero con un taco, avanzó por derecha, abrió para que por el centro llegara Víctor Hugo quien asistió a Reinier para que pusieron el primer tanto del encuentro.

Por si fuera poco, apenas unos minutos más tarde iba a llegar otro baldazo de agua fría. Bernard se hizo con la pelota sobre la izquierda, recortó hacia adentro y ante la salida de Kagelmacher, remató de afuera del área para ampliar ventajas.

El complemento fue todo galo, y mientras Franco Torgnascioli se transformaba en héroe, iba a llegar el tercer gol del encuentro. Renan Lodi apareció por el sector izquierdo, mandó un centro raso para que por el centro del área apareciera el uruguayo Thiago Borbas para marcar el tercer gol del encuentro.

Este resultado hace que de cara a la revancha, el equipo comandado por Marcelo Méndez tendrá la dificultad de remontar esta goleada en contra.

Atlético Minerio

Gabriel Delfim; Alan Franco, Lyanco, Vitão (85' Vitor Hugo), Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon; Víctor Hugo (63' Igor Gomes), Bernard (77' Mamady Cissé), Tomás Cuello (85' Alan Minda); Reinier (63' Thiago Borbas).

DT: Eduardo Domínguez.

MC Torque

Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Brian Gutiérrez, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Pablo Siles (80' Diogo Guzman), Gonzalo Montes, Franco Pizichillo (80' Ezequiel Busquets), Esteban Obregón (82' Luka Andrade); Salomón Rodríguez (88' Nahuel Da Silva).

DT: Marcelo Méndez.