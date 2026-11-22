A los 12 minutos, Ascacibar había convertido, aunque el tanto fue invalidado por posición adelantada. Sin embargo, tres minutos después volvió a encontrar una ocasión favorable y esta vez no falló: aprovechó un rebote dentro del área y definió para establecer el 1-0.

Atlético Mineiro intentó reaccionar antes del descanso, pero se encontró con una defensa firme y con buenas intervenciones de Álvaro Montero.

Miguel Merentiel amplió la diferencia y encaminó el título

El segundo tiempo comenzó de la mejor manera para Boca. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Sebastián Villa volvió a desequilibrar por la izquierda y asistió a Merentiel, que empujó la pelota en el área chica para establecer el 2-0.

Atlético Mineiro buscó descontar y generó algunas situaciones de peligro, principalmente mediante Bernard y Vitão, pero no consiguió superar al arquero colombiano. Los cambios introducidos por Eduardo Domínguez tampoco alcanzaron para modificar el desarrollo del encuentro.

En los minutos finales, Boca administró la ventaja y dejó correr el reloj hasta el pitazo definitivo, que desató el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

La consagración significó el regreso del equipo argentino a lo más alto de la Sudamericana, en una final que tuvo al uruguayo Merentiel como uno de sus protagonistas. Boca sumó así un nuevo título internacional y reafirmó su peso histórico en el fútbol continental.