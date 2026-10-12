Crece la tensión en Nacional: Perchman a un paso de pedir licencia tras molestia con la directiva tricolor

Las expresiones provocaron una inmediata marejada de críticas entre la masa social y los simpatizantes albos. Ante la repercusión, el vicepresidente publicó un mensaje en sus redes sociales en el que admitió no dominar el tema «en profundidad», calificó sus dichos como erróneos y ofreció disculpas públicas a los hinchas de la institución.

Desautorización de la Directiva y respuesta del rival

Pese al descargo del directivo, la Comisión Directiva de Nacional emitió un comunicado oficial el viernes 9 de octubre —firmado por el presidente Ricardo Vairo y el secretario general Raúl Giuria— para marcar una postura tajante. En el escrito, la institución rechazó de forma enfática las opiniones de Perchman y del dirigente Amaro Nadal, subrayando que «fueron realizadas a título estrictamente personal y no representan la posición de esta Comisión Directiva ni el sentir de los socios e hinchas de Nacional».

En el mismo documento, la entidad remarcó que «las opiniones personales de ningún dirigente pueden comprometer la posición institucional del Club ni desconocer su historia», ratificando el decanato de Nacional sobre la base de los informes de su Comisión de Historia y Estadística.

El episodio tuvo un fuerte eco mediático que derivó incluso en un comunicado de Peñarol, donde la dirigencia aurinegra celebró la «honestidad intelectual» de Perchman y volvió a proclamar su postura histórica. Ante este escenario de desgaste, la sesión directiva de este martes resultará clave para definir el futuro inmediato del vicepresidente y el clima institucional del club.