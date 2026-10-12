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Deportes Nacional | Perchman | licencia

Malestar

Crece la tensión en Nacional: Perchman a un paso de pedir licencia tras molestia con la directiva tricolor

El vicepresidente tricolor analizará este martes en Comisión Directiva su alejamiento temporal del cargo tras el malestar generado entre hinchas y dirigentes.

Flavio Perchman

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La vida institucional del Club Nacional de Football atraviesa horas de alta tensión tras confirmarse que su vicepresidente, Flavio Perchman, evalúa formalmente solicitar una licencia a su cargo. La medida estaría siendo evaluada como consecuencia directa de la controversia generada por sus recientes manifestaciones públicas sobre el origen del fútbol uruguayo y el decanato, las cuales derivaron en un rechazo institucional firmado por la propia conducción del club.

El asunto será tratado de manera central en la sesión ordinaria de la Comisión Directiva de la entidad tricolor, convocada para la mañana de este martes 13 de octubre.

El origen de las declaraciones y el pedido de disculpas

La controversia se desencadenó el pasado jueves 8 de octubre a raíz de una entrevista concedida por Perchman al programa partidario Arriba Bolso. Consultado sobre la histórica disputa con Peñarol, el dirigente expresó: «Nacional fue siempre Nacional. Ahora, si ellos, como la palabra que está de moda, se perciben del 1891 es un tema de ellos». Asimismo, afirmó que el rival tradicional había sido CURCC durante 20 años y relativizó la discusión al agregar que «todos entendemos que el más decano es Albion».

Las expresiones provocaron una inmediata marejada de críticas entre la masa social y los simpatizantes albos. Ante la repercusión, el vicepresidente publicó un mensaje en sus redes sociales en el que admitió no dominar el tema «en profundidad», calificó sus dichos como erróneos y ofreció disculpas públicas a los hinchas de la institución.

Desautorización de la Directiva y respuesta del rival

Pese al descargo del directivo, la Comisión Directiva de Nacional emitió un comunicado oficial el viernes 9 de octubre —firmado por el presidente Ricardo Vairo y el secretario general Raúl Giuria— para marcar una postura tajante. En el escrito, la institución rechazó de forma enfática las opiniones de Perchman y del dirigente Amaro Nadal, subrayando que «fueron realizadas a título estrictamente personal y no representan la posición de esta Comisión Directiva ni el sentir de los socios e hinchas de Nacional».

En el mismo documento, la entidad remarcó que «las opiniones personales de ningún dirigente pueden comprometer la posición institucional del Club ni desconocer su historia», ratificando el decanato de Nacional sobre la base de los informes de su Comisión de Historia y Estadística.

El episodio tuvo un fuerte eco mediático que derivó incluso en un comunicado de Peñarol, donde la dirigencia aurinegra celebró la «honestidad intelectual» de Perchman y volvió a proclamar su postura histórica. Ante este escenario de desgaste, la sesión directiva de este martes resultará clave para definir el futuro inmediato del vicepresidente y el clima institucional del club.

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