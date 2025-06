La decisión que tomó Nacional con Vargas y el futuro de Lucas Morales

Perchman también fue consultado sobre la posible salida de Lucas Morales a Olimpia de Paraguay: “Si bien el cuerpo técnico lo considera titular, estamos de acuerdo en que pueda ir. Tenemos que resolver el tema del préstamo. Nosotros tenemos un 35% de la ficha y no hay problema en recibir libre ese 35% en la opción de compra, pero queremos el préstamo para nosotros. Por el 35% de 150.000 no va. Si Faro Sports acepta nuestras condiciones, lo dejamos ir; si no, no; porque no es una cifra que nos mueva. Pensé que iba a ser más complicada su salida”. Si se va Morales, Nacional se va “a arreglar con Ancheta y el Ojito Rodríguez”, agregó Perchman.

Perchman habló de Gómez y Lodeiro

“Hace dos meses dije que Nacional iba a estar 10 puntos arriba de Peñarol en la Anual. Me la doy por válida. Uno toma riesgos cuando hace ese tipo de afirmaciones; si estuviéramos a dos puntos, quedaba como un papa frita”, dijo Perchman en Último al arco de radio Sport 890, consultado sobre las nueve unidades que le saca el el tricolor al aurinegro en la tabla acumulada.

“A veces es parte del juego periodístico y de tirar alguna cosa que está buena. Es como Nacho (Ruglio) dijo que Peñarol había ganado el clásico por Maxi Gómez; él tendrá sus argumentos, pero yo creo que no lo ganó”, afirmó.

Perchman declaró que “Peñarol no tuvo nada que ver” en que Nacional terminara acordando pagar más dinero por el delantero de Defensor Sporting. “Nunca competimos con ellos. Hubo un cambio económico por el malentendido de que la cláusula no comprendía el fútbol local., agregó.

“Técnicamente podríamos haberlo hecho por 200.000 (finalmente será por alrededor de 500.000), pero éticamente no era lo que correspondía. Teníamos la posibilidad reglamentaria de hacerlo, pero no fuimos por ese camino”, aseguró.

El vicepresidente albo contó que Gómez y Nicolás Lodeiro se sumarían a los entrenamientos el 14 de julio. “Aprovechando que los dos son sanduceros, la idea es hacer un amistoso en Paysandú”, contó, y mencionó que, si bien restan “ajustar detalles”, también habrá “algún partido internacional” y otro más en el interior, en Rivera.