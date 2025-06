Denuncias sobre comedores de la Udelar

La Udelar tiene dos comedores. El Nº 2 mencionado y el Nº1 ubicado en un local en la Calle Emilio Frugoni 1419 (frente al IAVA), que se encuentra cerrado desde hace algunos años por problemas edilicios que no se terminan de ejecutar. En este local, el 13 de marzo falleció un trabajador de una empresa tercerizada que realizaba tareas de pintura y tuvo un accidente. Cayó desde un andamio y no estaba utilizando los elementos de seguridad que tenía disponibles. Al día de hoy, las obras siguen paralizadas y no hay información respecto de su continuidad ni sobre la fecha de puesta en funcionamiento de un local imprescindible para la atención de los estudiantes. Es también el mejor ubicado en relación a las residencias estudiantiles.

Problemas en el único comedor en funcionamiento

En el comedor Nº 2 se ha visto alterado el servicio ante medidas de los funcionarios nucleados en Afur, que también denuncia diversos problemas. A fines de mayo se desprendieron azulejos de una pared y desde el techo de la cocina donde se prepara la comida había desprendimiento de material. Esto también generó medidas e interrupciones del servicio para los estudiantes.

A fines de 2014, Bienestar Estudiantil había implementado una tarjeta que prometía brindar un monto de 3500 pesos y fue otorgada a estudiantes con mayores necesidades mediante un registro tras solicitud. Tuvo una carga inicial de 1000 pesos destinados para comprar alimentación ante episodios de paros e interrupción del servicio en los comedores. La tarjeta estaba destinada a suplantar la alimentación no recibida en el comedor, permitiendo comprar alimentos ante esas ocasiones.

Pero los estudiantes reclaman que la tarjeta no le llegó a la totalidad de quienes la solicitaron. Y en el caso de quienes sí la recibieron, si bien estaba previsto recibir 3500 pesos, solo recibieron la primera carga de 1000 y nunca fue recargada por Bienestar Estudiantil. Eso se implementó en setiembre de 2024 y solo se ejecutó una vez y en esas condiciones, sin continuar como estaba prometido.

Juan Boeri, estudiante de la Facultad de Psicología y ha sido el vocero de un grupo de estudiantes que se comenzó a organizar para efectivizar estos reclamos, informó que solicitaron la lista de beneficiarios y conocer cómo funciona y qué controles se realizan pero no recibieron respuestas desde Bienestar Estudiantil.

La FEUU se pliega a los reclamos

Desde 2024, este grupo de estudiantes usuarios de los comedores tuvo contactos con la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) pero la organización no se plegó a sus reclamos. Sin embargo, en los últimos meses, ante la gravedad de la situación, la FEUU viene intentando acercarse a esta realidad viswitando los comedores para contactar con estudiantes. En la noche del martes 23 de junio, ante una nueva interrupción del servicio, mediante mensajes telefónicos invitaron a estudiantes afectados a reunirse en la sede de la Federación, donde además de improvisar una hamburguesada, pintaron pancartas con la consigna: "Sin bienestar no hay futuro - lxs estudiantes tienen hambre" para intentar darle visibilidad a los reclamos.

Caras y caretas entrevistó a Julieta Ferreira, consejera federal (estudiante de psicología); Ignacio Nebuloni, secretario de Finanzas (estudiante de la Licenciatura en Desarrollo) y Maite Lanza, secretaria de Cogobierno (estudiante de Trabajo Social) quienes informaron que en los espacios de cogobierno donde la FEUU tiene voz y voto han "manifestado constantemente su insistencia en crear las condiciones para que el comedor Nº1 se abra lo antes posible". Además, alertan que si no se amplía la cantidad de funcionariado, se reproducirán los problemas de atención de un servicio que existe para alimentar a los estudiantes más vulnerables.

También reconocen que sin la voz de los estudiantes con derecho al servicio "es muy difícil hacer propuestas y generar soluciones que impliquen un mejoramiento". Por ejemplo, reclaman que los horarios de apertura de los comedores no tienen relación directa con los horarios de enseñanza en los centros de estudio, como sucede con quienes terminan tarde en la noche, cuando el comedor cierra a la hora 22. El horario de funcionamiento actual tiene dos turnos: de 11.15 a 14.15 para almorzar y de 19.15 a 22 para la cena.

Desde la FEUU se entiende que algunas medidas paliativas, como la carga de efectivo en tarjetas para uso por parte de estudiantes, no han funcionado y si bien pueden ser un aporte, se deben resolver los temas estructurales que afectan al servicio, pero el diálogo con Bienestar Estudiantil no se da de manera fluida. "Se viene haciendo la vista gorda a un comedor que está cerrado desde hace años, a una demanda de becas que no da abasto, con platos de comida que se prometen y no se entregan. Eso debe ser analizado y discutido por todos los órganos del cogobierno" expresó Julieta.

En ese sentido, apoyan el reclamos de AFUR para que se incorpore más funcionariado a la plantilla de los comedores. También plantearon la problemática a los candidatos a Rector y destacan que en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad de la República (Pledur), que establece en qué se invertirá el presupuesto que la institución solicitará ante el Parlamento y al Poder Ejecutivo para el quinquenio 2026-2030, ya incluye ampliar el servicio de comedores. Eso refleja un acuerdo de toda la comunidad universitaria, que incluso aspira a brindar un servicio no solo a estudiantes becados económicamente por sus necesidades sino para todas y todos los estudiantes. Su ejecución dependerá de los logros de la lucha presupuestal que se avecina pero ya existe el compromiso de destinar el dinero previsto para ese fin.

En la edición del viernes de Caras y Caretas publicaremos un informe especial para profundizar en los problemas de funcionamiento de los comedores y las posturas de estudiantes, funcionarios y candidatos a Rector de la Universidad que se han interesado en el tema.