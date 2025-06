¿Cómo les hubiese ido a Peñarol o Nacional en el Mundial de Clubes?: opinan periodistas uruguayos

Gerardo Bazorelli

Para Gerardo Bazorelli esta fase de grupos se está viendo un nivel muy por encima de lo que esperábamos de los equipos de Conmebol, a pesar de que las diferencias económicas con los clubes europeos son enormes.

"Ellos tienen a todas las figuras del mundo y aquí queda lo que puede quedar y lo que está al alcance de Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Boca o River y la verdad que ha sido altísimo el rendimiento de los sudamericanos, muy por encima de lo que creíamos".

"Hacía 13 años, desde Corinthians jugó contra Chelsea en la Intercontinental de 2012 que no se daba un triunfo de un sudamericano contra un europeo y aquí se han dado varios, además, el campeón de América, Botafogo, le ganó al campeón de Europa, el Paris Saint Germain".

"Es una alegría ver el nivel de los cuatro brasileños y de los dos argentinos que actualmente están un escaloncito por debajo de los brasileños, pero muy bien los seis equipos".

"Cualquiera de los brasileños puede llegar a la definición, y del lado de Europa veo al PSG, el City o el Real Madrid. Este emparejamiento de los niveles de los sudamericanos con los de Europa puede estar en el tema físico. Los europeos están en el final de la temporada con muchos minutos encima mientras que los nuestros están en la mitad de la temporada".

"Yo creo que Nacional o Peñarol no hubiesen pasado vergüenza, ni desentonado. Hemos visto equipos muy débiles de Asia, África y Oceanía algunos no han estado mal, salvo el Auckland que se comió 10 goles, creo que los uruguayos podían haber competido bien y hasta pelear el pase a semifinal por la historia de esas dos camisetas", opinó.

Claudio Veiga

"El Mundial de Clubes le da una perspectiva diferente a la competición a nivel internacional. Lo primero es que se elimina la Copa Intercontinental, ya se habían empezado a hacer un minimundial, pero esta implementación de 32 equipos de diferentes continentes le da una apertura muy importante al fútbol. Permite que países que no tienen la oportunidad de jugar una copa del mundo tengan la ocasión de jugar este torneo, por ejemplo Nueva Zelanda", señaló.

"Es cierto que hay mucha diferencia entre Oceanía, Europa y Sudamérica. Lo padeció el Auckland, pero más allá de eso quedó demostrado que hay equipos sudamericanos que pueden competir a nivel internacional de muy buena manera. De hecho Botafogo le ganó al PSG el último campeón de la Champions que venía de ganarle al Atlético de Madrid por 4 a 0, pero Botafogo lo sorprendió y le ganó".

"River ganó ante un rival que no fue tan fuerte, Boca empató con Benfica, el Inter de Miami le ganó al Porto 2 a 1. Hay equipos sudamericanos o americanos que están para competir. Es lógico que cuando avance la competencia les va a costar una enormidad poder seguir adelante".

"A los equipos uruguayos no los vería clasificando a la segunda fase, salvo que le tocara equipos de baja monta, pero si teníamos que competir contra los grandes de Europa o contra equipos brasileños no hubiésemos avanzado. El dinero que se maneja en Europa es absolutamente diferente al que se puede manejar en Sudamérica. Salvo Brasil que puede manejar sueldos europeos, los demás no lo pueden hacer".

"Hay una brecha muy grande, más allá de que futbolísticamente yo creo que los sudamericanos son más técnicos y los europeos son mucho más atletas, pero cuando conforman un buen plantel mixto es difícil ganarles".

"Peñarol o Nacional no hubiesen avanzado en un Mundial que reparte muchísimo dinero y que hubiese venido muy bien al fútbol uruguayo. En cuanto a los favoritos, para mi el que mejor juega al fútbol es Palmeiras y puede meterse en la pelea y también River, pero cuando jueguen con los equipos fuertes de Europa creo que Real Madrid y PSG son los firmes candidatos", afirmó.

Ernesto Faría

"Por ahora, no hubo muchos duelos importantes entre los grandes de Europa y de Sudamérica, salvo PSG contra Botafogo o Boca contra Bayern Munich. Van a estar muy buenos los Play Off cuando comiencen los cruces directos. Creo que los más grandes de Europa van a sacar ventaja sobre Palmeiras, Botafogo o Fluminense, me parece. Pero las características del fútbol sudamericano pueden sorprender. Pero me queda la sensación que al final van a ir quedando los que habitualmente ganan la Champions que tienen otro nivel por una cuestión de calidad de jugadores", indicó.

"Este es un mundial que está hecho para vender derechos de TV a todo el mundo, involucrando a todas las cadenas del mundo. Por eso involucraron a Lionel Messi, aunque el Inter de Miami no haya ganado nada, pero era necesaria su figura para la promoción del torneo. Las diferencias entre sudamericanos y europeos pueden dar alguna sorpresa pero hay equipos grandes que están por encima de la media".

"Un equipo uruguayo probablemente podría haber hecho algún partido épico, cruzándose con algún europeo como la Juventus o el Inter, y dar tal vez una buena imagen, Creo que eso es lo máximo a lo que hubiésemos podido aspirar, pero la sola presencia de un equipo uruguayo hubiese sido bárbara, porque están todos los mejores equipos del mundo. Podríamos haber dado alguna sorpresa, tal vez ganándole a Boca o a River o a algún europeo, pero ganarles a los grandes creo que no es posible todavía. Va a tener que pasar mucho tiempo, arreglar muchas cosas y tener más equipos para competir, para algún día poder soñar con algo así".