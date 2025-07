Peñarol acordó con Gremio el regreso de Arezo; solo falta un detalle

“Con Arezo estamos hablando dos veces por día”, dijo Ruglio, entrevistado en radio El Espectador. “Estamos los dos haciendo fuerza por Peñarol”. Y fue muy claro al reconocer: “Nunca me pasó de una persona haga lo que está haciendo él por llegar al club. Peñarol es el lugar donde fue protagonista, se sintió querido y jugó con continuidad”, aseguró el presidente.

“Tiene 22 años, aunque parezca que juega desde hace muchísimo más, y un amor por la institución que es increíble”, mencionó más tarde.

Según informó el diario brasileño Zero Horra, Peñarol habló con la dirigencia de Gremio y ofreció un préstamo con cargo por seis meses de 300 mil dólares y hacerse cargo de su salario.

Gremio aceptó la oferta

Este viernes, el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio habló en Minuto 1 de Carve Deportiva y aseguró que "Gremio nos dijo que aceptan un préstamo. Nosotros llegamos a ese número. Nos aseguraron que cuando encuentren un 9 lo liberarían. Sería un préstamo por 6 meses con una opación de compra en enero. El préstamo es por menos de 500.000 dólares", dijo el presidente mirasol.

Peñarol espera cerrar al centrodelantero en los próximos días, aunque Ruglio dijo que ahora depende de si el tricolor gaúcho consigue un centrodelantero de categoría. Si esto no ocurre, la negociación puede quedar trancada, ya que no se desprenderían del uruguayo si no logran abrochar un jugador de nivel en esa posición.

Sin novedad para el clásico

Luego del susto con los arqueros del fin de semana, donde Guillermo de Amores sufrió un desgarro y Martín Campaña una dolencia en una de sus rodillas, la calma volvió a Peñarol. Campaña se recuperó y estará a la orden en el clásico y Kevin Morgan será el portero suplente.

Así las cosas, el resto del once será el mismo que jugó ante Cerro el pasado fin de semana. Martín Campaña estará en el arco, Pedro Miláns, Javier Méndez, Nahauel Herrera y Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Landro Umpiérrez y Maximiliano Silvera.