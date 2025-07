Besozzi: se levantó la feria para apelación de cautelares

Por lo menos dos testigos declararán con su identidad protegida en la causa del intendente electo Guillermo Besozzi, según conoció Caras y Caretas. La fiscal titular que investiga el caso, Charline Ferreyra, subrayó que se mantienen riesgos procesales y, por tanto, el intendente formalizado no debería acercarse a la intendencia de Soriano y tampoco a ninguna de sus reparticiones. El 8 de mayo pasado, como informó en exclusiva Caras y Caretas, la jueza Ximena Menchaca había resuelto que el intendente no se podía acercar a la sede comunal. Sin embargo, en la audiencia del jueves 26 de junio, la jueza cambió su posición luego de que la defensa de Besozzi subrayó que la Fiscalía estaba incurriendo “en una inacción que no puede estar por encima de la libertad de un ciudadano y tampoco sobre la libertad del trabajo… De hecho, que los testigos declaren bajo identidad protegida, pero no se puede continuar justificando esa medida cautelar de no acercamiento”, dijo el abogado de Guillermo Besozzi, Nelson Rosa.