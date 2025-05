Peñarol: ¿quién ataja ante Olimpia, De Amores o Campaña?

Consultado por si su regreso se debía a algo especial o por sus antecedentes en la altura, respondió que “no”. “No, no me dio ninguna explicación”, agregó. “No pido explicaciones cuando no juego o cuando juego, así que preparado siempre para cuando él me necesite”.

El golero también contó cómo ha sido su temporada hasta el momento, en la que comenzó como titular pero luego venía siendo suplente.

“Uno se prepara, entrena día a día. Por un momento empecé la temporada jugando, después me tocó no jugar, ahora volví a jugar y bueno, con Martín compartimos día a día, nos llevamos espectacular. También es un gran profesional y estamos los dos a disposición del equipo”, señaló.

Ante Olimpia: ¿Campaña o De Amaores?

El empate de este jueves entre Velez y Olimpia en el Amalfitani, dejó muy bien posicionado a Peñarol de cara a lo que se viene en Copa Libertadores. El carbonero definirá la llave jugado los últimos dos partidos como local en el Estadio Campeón del Siglo. El próximo partido será el miércoles 14 de mayo a la hora 19 y el técnico Diego Aguirre tendrá que definir si confirma a Guillermo de Amores como titular en el arco, o le devuelve el lugar a Martín Campaña. Lo concreto es que son dos arquero muy parejos y si bien Campaña le sacaba una leve ventaja a su compañero, en el último partido sin dar demasiadas explicaciones públicas Aguirre se decidió por De Amores.