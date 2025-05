"Pensé que De Amores se iba a consolidar como arquero de Peñarol", manifestó Castillo

Por otro lado, en cuanto al rendimiento de Martín Campaña, aseguró que "al inicio se notó que no estaba para ser titular", pero con el paso de las semanas "levantó el nivel y hoy en día está para defender el arco de Peñarol de buena manera".

Juan Castillo reflexionó que cuando el entrenador decide sacar a un golero de la titularidad, "es muy difícil volver a entrar" porque "tenés que esperar que baje el rendimiento, una expulsión o una lesión". "Cuando te cambian es como que te quitan la confianza, y está en vos poder demostrar día a día, entrenando y rompiéndote el lomo".

Su experiencia en Rampla Juniors

Juan Castillo fue el entrenador de goleros, cuando Martín García era el técnico de Rampla Juniors. Ante la salida de él, Castillo quedó como el encargado del plantel principal, ganándole a Fénix y perdiendo ante Cerro.

"Al presidente le pedí condiciones profesionales mínimas que no me las pudo dar, por lo que decidimos no seguir en el cuerpo técnico". Pese a esto, con la llegada de Edgar Martínez, continuó siendo el entrenador de goleros del equipo picapiedra.

"Con la precariedad económica que había, peleamos como pudimos. Llegamos milagrosamente a la última fecha sin descender, cuando era para haber descendido varias fechas antes", confesó.