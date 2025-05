Sindicato del Inau presentó un plan de emergencia para la infancia y la adolescencia

Entre las medidas prioritarias, el plan señala la necesidad de repensar los dispositivos de atención de 24 horas, el sistema de acogimiento familiar y el funcionamiento del Espacio Salud del Inau, que actualmente atraviesa un proceso de deterioro. En este sentido, Castillo advirtió: “Nos encontramos en una situación de tensión porque del Sistema Nacional Integrado de Salud no se cubren las problemáticas de la infancia, de la adolescencia, del INAU, y entonces los ha querido resolver de mala manera la propia institución”.

Una de las advertencias más fuertes del sindicato refiere a la fragmentación institucional que, según señaló Castillo, es parte de una tendencia histórica a crear nuevas agencias o programas como vía alternativa a los problemas estructurales del Inau. “Es necesario pensar en cómo fortalecer sus capacidades y cómo especializarlo específicamente al Inau, y no generar nuevas estructuras como forma de intentar abordar problemas que, porque en la inmediatez no se pueden resolver, terminan debilitando a la institución”, afirmó. A modo de ejemplo, criticó la creación del Fondo de Infancia como persona pública no estatal durante la última administración, que —según dijo— “no pudo ejecutar su presupuesto, entonces ni fortalecimos al Inau ni generamos acciones a través de ese fondo”.

Consultado sobre la receptividad del sistema político a estas propuestas, Castillo destacó que la idea de declarar la emergencia fue recogida en varios documentos programáticos durante la campaña electoral y que el movimiento sindical ha respaldado el trabajo de Suinau. “Las reuniones que venimos manteniendo con el sindicato y las nuevas autoridades nos muestran ciertos puntos de coincidencia que, por lo menos, abren un espacio esperanzador”, señaló.

Emergencias específicas

El plan también identifica una serie de emergencias específicas que preocupan especialmente a los trabajadores. Entre ellas, la falta de actualización de los perfiles de atención para niños, niñas y adolescentes en situación de calle, cuyas dinámicas actuales, dijo, están en muchos casos vinculadas a redes delictivas. También alertó sobre la precariedad de equipos como Travesía, que trabaja con adolescentes víctimas de explotación sexual: “Estamos hablando de equipos hipermeguados, con muy poco personal, con muy pocos recursos”.

A esto se suman problemas estructurales como la ausencia de políticas nutricionales en los centros del INAU. “Lo único que tenemos al día de hoy es una gestión de compra de alimentos para que no falte la comida en determinados servicios. Pero no hay una problematización más global sobre malnutrición o sobrepeso”, advirtió.

Castillo concluyó señalando la necesidad de reubicar algunos servicios de atención parcial en zonas donde no existe oferta institucional. “Hay territorios en los que carecemos de un centro juvenil, entonces hay poblaciones adolescentes que no estudian, no trabajan y no logran insertarse socialmente”, alertó, mencionando como ejemplo la Ciudad de la Costa.

Y añadió: !Estos adolescentes terminan siendo. Una oferta para redes delictivas en la medida en que no están insertos en redes laborales, no están insertos en redes educativas. Y el inautco despliega servicios que les ofrezca determinada oportunidad de revinculación".

Ante la situación que describió Castillo, el plan presentado por el sindicato busca enfrentar las problemáticas de las infancias y adolescencias "en clave de modificaciones institucionales profundas, pero tomando en cuenta el fortalecimiento del Inau y no en la generación de programas alternativos que terminan generando solapamientos institucionales".