Tenfield presentó una oferta concreta y se acerca a la renovación por los derechos de TV

“En términos de negociaciones de buena fe, esta reunión fue un avance y ahora tenemos que esperar una tercera ocasión para confirmar los avances. Estamos en el camino correcto”.

“Estamos negociando de buena manera, de forma correcta, y hoy se dieron avances interesantes”, concluyó Alonso.

“Hoy en día no existe una oferta formal”, recalcó el dirigente de la asociación, para mencionar: “De números hemos hablado, pero del mercado en general, de constataciones que existen, donde hay una diferencia de óptica. Desde la AUF entendemos que tenemos un bagaje adecuado de información que nos permite defender nuestra posición.

Oferta de Tenfield

Si bien Alonso dijo que no hablaron de números sino que solo abordaron la realidades del mercado, haoras más tarde se conoció que la empresa hizo una primera oferta a la AUF.

Según publica este miércoles Referí, la oferta de Tenfield tiene un piso de US$ 28 millones y llega hasta US$ 32 millones. Actualmente está pagando US$ 17 millones por año.

La empresa pondrá esa propuesta por escrito para este miércoles, o a más tardar el jueves.

La razón para presentar esta oferta rápidamente es porque este miércoles quedarán 10 días para finalizar la negociación de buena fue. Luego, si no existe acuerdo, la AUF podrá realizar un llamado a interesados en adquirir los derechos del fútbol uruguayo. Tenfield también podrá presentarse y tendrá derecho a igualar la mayor oferta.

Así las cosas, Tenfield presenta la oferta y el viernes se reunirá el comité ejecutivo de la AUF, que preside Alonso, para estudiar la propuesta.

Luego se producirá el tercer encuentro entre AUF y Tenfield, previsto para el lunes en donde la Asociación responderá a la propuesta y podrá hacer un planteamiento para mejorar lo que le ofrecieron o aceptar el precio que formalmente recibirá en estas horas.

Después que el comité ejecutivo cierre la negociación con la empresa Tenfield lo elevará al Consejo de Fútbol Profesional (CFP), para que vote o no la propuesta.

Aunque no hablaron de plazos en esta reunión, el nuevo acuerdo se plantea sobe la base de cuatro años (enero 2026 a diciembre 2029).

Tenfield también analiza la posibilidad de de plantear una oferta superior, próxima a los US$ 35 millones por año, con cláusulas de ajuste, si se extiende por ocho años la renovación. En ese caso el contrato debe ser aprobado por el Congreso y con mayorías especiales porque el Estatuto de la AUF contempla acuerdo hasta cuatro años.