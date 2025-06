Peñarol: todas las fichas por el 9 apuntan a Porto Alegre

El problema es económico, ya que el club ucraniano pretende dinero para desprenderse del futbolista. Otro que estuvo en la mira fue Thiago Borbas, que en la actualidad aparece económicamente inviable para Peñarol por su salario en el Red Bull Bragantino y porque el equipo norteño quiere dinero por el futbolista.

Sin embargo, la prioridad de Aguirre es otro futbolista. El carbonero le apunta al regreso de Matías Arezo hoy en Gremio de Porto Alegre. Si bien el tricolor gaúcho quiere dinero por el jugador, Peñarol buscará la forma de hacer una propuesta seductora por el futbolista y además aprovechar la intención del delantero de 22 años de tener continuidad, lo que lograría en el conjunto carbonero.

Sosa no es prioridad

A los nombres que mencionamos anteriormente, en las últimas horas surgió el de Sebastián Sosa, delantero de 31 años que lleva seis goles en 19 partidos en Racing.

El melense aseguró que se enteró de la posibilidad de Peñarol a través de la radio, y contó: “No lo podía creer. No he mantenido contacto con mi representante desde hace un par de días. Peñarol no se ha comunicado conmigo y no sé si lo han hecho con mi representante”.

“Mueve porque es un equipo grande y uno siempre aspira a llegar a ese lugar”, comentó, y añadió: “Estuve casi 10 años afuera y cuando volví a Cerro Largo el año pasado, la idea era estar un tiempo en casa, tratar de estar más cerca de la familia”.

Con respecto a una posible llegada al equipo de Diego Aguirre, mencionó: “Por mis características, de siempre tratar de darle lo mejor al equipo, es un equipo en el que podría encajar”, aseguró.

Lo concreto es que por el momento el jugador no es prioridad en Peñarol. Aguirre busca otras alternativas y habrá que esperar para saber como se define el tema del 9 de Peñarol.