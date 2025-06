Privatización del paso de Fray Bentos: transportistas denuncian tarifas abusivas y trato desigual

Según datos revelados, CIEMSA invirtió U$S 14 millones en obras de mejoras, pero recuperará esa suma en menos de cinco años gracias a un cobro abusivo a los camiones. Desde diciembre de 2024, se impuso una tarifa de $800 por camión (actualizada a $850 en enero 2025), lo que, con un flujo diario de 400 vehículos, genera ingresos diarios de U$S 8.500 (aproximadamente U$S 3,1 millones anuales). En 20 años, la empresa recaudaría más de U$S 62 millones solo por este concepto, sin contar las ganancias del free shop y las áreas de comida.