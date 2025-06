"Estamos juntos": encuentro de dos culturas unidas por la música

Caras y caretas conversó con el anfitrión de la noche, Fernando Torrado Parra, quien nos contó algunos detalles del show que promete darle calor a la noche del jueves en Montevideo.

Fernando, ¿cómo surgió el encuentro con Meira para el show del jueves en la Balzo?

Con Luiz nos conocimos hace años. Fue cuando vino con Gal Costa al Cine Plaza (fíjate si hará años) y nosotros, con el TorradoParra Trío, éramos los teloneros. Después, al año siguiente, nos invitó a participar de su show solista aquí en Montevideo y desde ahí, entre encuentros fortuitos, fuegos y música, se empezó a armar la idea del “ESTAMOS JUNTOS” o “TAMOS JUNTOS” como nació desde el comienzo.

Yendo al repertorio. ¿Qué nos podés contar o adelantar? Muchos clásicos, temas propios, ¿por dónde va a ir el espectáculo?

Por ahí va andar exactamente. Es un viaje de ida y vuelta con la música que nos ha formado como eje medular. Habrá clásicos de la Bossa y MPB, así como también los temas de autor dentro del género (en mi caso el “samdombe candamba” que vengo haciendo desde hace mil años) y, un homenaje a un capazo de los nuestros a quien versionaremos.

Sos un referente, una especie de embajador de la música brasileña en Uruguay. ¿Qué significa para vos compartir escenario y show con un artista tan importante como Luiz Meira?

Para mí es jugar la copa Libertadores sabiendo que vas a “ganar-ganar”. Un placer que me acerca aún más a la música que me formó y forma parte esencial de mi vida. Y así como ya he sido grabado en Brasil por gente que admiro muchísimo, como Geraldo Azevedo, Márcia Tauil, Nelson Faria, entre otros, es un placer juntarme con este musicazo enorme, primero aquí en Montevideo y luego en Brasil. ¡Estoy feliz!

¿Qué músicos los acompañaran?

Para esta oportunidad, tenemos un cuadrazo bárbaro:Horacio Di Yorio en piano y teclados. Gerardo Alonso en bajo, Nacho Delgado en percusión y mi hermano de música desde hace 40 años (desde Clave de Fú), Germán Iglesias en batería.

¿Tenés la idea de seguir propiciando estos encuentros a futuro?

Totalmente, esto es lo que vale la pena hacer y es el camino que quiero transitar. Ya estoy pensando en eso. Así como cuando traje a Toquinho, Leny Andrade o Joâo Bosco a Uruguay, desde el lado de la producción, esto concreta más fuertemente mi carrera como músico, intérprete y compositor.

Para finalizar, ¿cómo visualizas la noche del jueves? ¿Con qué se va a encontrar el público?”

Con una “gozadera” de amigos que disfrutan tocando y cantando este género divino y lo comparten con la audiencia que, seguramente, se irá feliz de la Balzo.

Datos del espectáculo

JUEVES 26 DE JUNIO / 21.00 HS

SALA HUGO BALZO

AUDITORIO DEL SODRE

Entradas en venta en tickantel

Generales: $750 - Socios Club El País: 2x1 (cupo limitado)

Pago web: BBVA, Banco República, Banque Heritage, Santander, Itaú, Scotiabank, HSBC, Bandes