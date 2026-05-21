El mapa exportador 2025

Este cambio modifica sustancialmente la lectura territorial de la economía uruguaya. Ya no se observa solamente dónde salen las exportaciones, sino dónde se generan efectivamente los procesos productivos y el valor agregado.

Uno de los grandes protagonistas del informe es Canelones, que pasó a liderar las exportaciones departamentales, desplazando parcialmente a los tradicionales centros logísticos. El departamento consolidó un perfil exportador asociado a industrias de mayor sofisticación, especialmente farmacéutica, química y tecnológica.

Este dato es particularmente relevante porque muestra una transformación estructural de la matriz exportadora uruguaya. Históricamente, las exportaciones del país estuvieron fuertemente concentradas en productos primarios o agroindustriales tradicionales. El crecimiento de sectores vinculados a innovación, química fina y farmacéutica indica una diversificación con mayor intensidad tecnológica y valor agregado.

Colonia también aparece como uno de los principales departamentos exportadores, impulsado por la industria de concentrados de bebidas y el sector lácteo. La presencia de grandes plantas industriales y cadenas agroexportadoras consolidadas permitió sostener un fuerte dinamismo exportador.

Montevideo continúa teniendo un rol central, aunque ahora más claramente vinculado a servicios logísticos, actividades industriales específicas y procesamiento de exportaciones de alto valor.

Otro de los fenómenos destacados es el peso creciente del eje forestal celulósico en el interior del país. Departamentos como Durazno, Río Negro y Tacuarembó consolidaron un fuerte protagonismo gracias al desarrollo de la cadena forestal y las plantas de celulosa.

La expansión de la industria forestal aparece así como uno de los mayores procesos de transformación territorial de las últimas décadas en Uruguay. No solo incrementó exportaciones, sino que modificó infraestructura, empleo, logística y dinámica económica en múltiples departamentos del interior.

El caso de Durazno es especialmente ilustrativo. El departamento se posiciona entre los principales exportadores nacionales a partir del impacto de las grandes inversiones forestales y de celulosa. Esto refleja cómo determinadas inversiones estratégicas pueden cambiar profundamente la estructura productiva de regiones enteras.

El informe también permite observar la fuerte especialización regional de la economía uruguaya. Mientras algunos departamentos se concentran en agroindustria tradicional, otros avanzan hacia manufacturas, tecnología o cadenas forestales.

Esa heterogeneidad territorial constituye una de las principales fortalezas, pero también desafíos del desarrollo nacional. Por un lado, muestra una matriz exportadora más diversificada y distribuida geográficamente. Por otro, plantea la necesidad de políticas diferenciadas según perfiles productivos, infraestructura y capacidades locales.

A nivel de productos, la carne bovina se mantuvo como el principal rubro exportador del país, seguida por la celulosa y la soja. Esto confirma que Uruguay continúa apoyándose fuertemente en su base agroexportadora, aunque con un creciente peso de industrias asociadas a transformación y procesamiento.

El desempeño exportador de 2025 también muestra la resiliencia de la economía uruguaya en un contexto internacional complejo, marcado por desaceleración global, tensiones geopolíticas y volatilidad comercial. A pesar de ello, el país logró mantener crecimiento exportador y ampliar mercados.

Pero quizás el dato más interesante del informe sea otro: el mapa exportador uruguayo ya no puede entenderse únicamente desde Montevideo y los puertos. El interior productivo ganó protagonismo y aparecen nuevas geografías económicas vinculadas a innovación, industria farmacéutica, forestación, logística y cadenas agroindustriales sofisticadas.

El informe de Uruguay XXI termina mostrando algo más profundo que simples cifras comerciales: revela cómo está cambiando la estructura económica del país y cuáles son los territorios que hoy concentran las mayores transformaciones productivas del Uruguay.