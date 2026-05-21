Llega a Uruguay empresa maderera que generaría 400 puestos de trabajo en Rivera

Cardona: "Es un hito"

Cardona señaló que entre los factores que pesaron para concretar la inversión estuvieron “los precios de la energía en Uruguay”, además de la experiencia nacional en forestación y madera y la seguridad jurídica que ofrece el país.

La futura planta contará con un aserradero de pino, remanufactura de madera y un sistema de cogeneración de energía eléctrica. En ese sentido, la ministra adelantó que la empresa podría acceder a una normativa en elaboración vinculada a la regulación de energía generada por cogeneradores.

“Es un hito desde el punto de vista eléctrico, porque es una forma de manejar la energía del modo más eficiente”, afirmó.

La jerarca sostuvo además que la llegada de BrasPine reafirma la necesidad de continuar diseñando políticas energéticas específicas para cada sector industrial, de acuerdo a sus características y demandas.

El presidente Yamandú Orsi también celebró el anuncio a través de su cuenta en X. “Nada es casualidad. Horas de trabajo, conversaciones y decisiones. MIEM, MTOP, UTE, Intendencia de Rivera”, escribió.

Orsi agregó que “el desarrollo, si se piensa desde el interior del país y con visión estratégica da sus frutos”.

La obra tiene como objetivo finalizar durante el segundo semestre de 2027. Desde allí, BrasPine proyecta exportar producción hacia Brasil, Estados Unidos, Europa y Asia, utilizando como vías logísticas los puertos de Montevideo y Río Grande, además del ferrocarril como alternativa futura.