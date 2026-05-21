Si te gusta el teatro, te hacemos una sugerencia: Terraplanistas

El espectáculo encuentra en el lenguaje musical una herramienta potente para potenciar el absurdo. La dirección musical de Sebastián Codoni acompaña una puesta en escena dinámica donde las canciones funcionan como comentario político y recurso humorístico al mismo tiempo. Sobre el escenario, el elenco integrado por Pierino Zorzini, Claudio Lachowicz, Camila Cayota, Rodrigo Tomé y Soledad Lacassy sostiene un ritmo vertiginoso que mezcla ironía, crítica social y momentos de auténtico disparate.

Una atmósfera ideal

La propuesta se completa con música en vivo, interpretada por el propio Codoni en guitarra junto a Pablo Schol en batería y Virginia Álvarez en bajo. El trabajo visual también ocupa un lugar central, el vestuario de Johana Bresque, la escenografía de Laura Leifert y la iluminación de Claudia Sánchez construyen una atmósfera que oscila entre lo científico, lo caricaturesco y lo apocalíptico.

Terraplanistas se presenta los sábados a las 21.00 y domingos a las 19.30 en la Sala César Campodónico. Recomendada para mayores de 12 años, la obra se posiciona como una de las apuestas más originales de la temporada teatral montevideana, combinando entretenimiento, inteligencia y una mirada crítica sobre las formas en que construimos nuestras certezas.