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Cultura | Terraplanistas | política |

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Si te gusta el teatro, te hacemos una sugerencia: Terraplanistas

Para los amantes del teatro les sugerimos esta comedia que utiliza el humor para cuestionar la posverdad, el fanatismo y los discursos extremistas.

Terraplanistas en Teatro El Galpón

Terraplanistas en Teatro El Galpón

 Teatro El Galpón
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Por Redacción Caras y Caretas

En tiempos donde las teorías conspirativas encuentran cada vez más espacio en redes sociales y debates públicos, Terraplanistas, producción de Teatro El Galpón, propone una experiencia teatral delirante y provocadora. Escrita y dirigida por Santiago Sanguinetti, la obra mezcla sátira política, música en vivo y humor absurdo para construir un espejo incómodo y profundamente divertido sobre la sociedad contemporánea.

La historia sigue a un grupo de terraplanistas que emprende una expedición desde Ciudad del Cabo hacia la Antártida con un objetivo extravagante y obsesivo, demostrar que la Tierra no es redonda, sino plana, y que el continente blanco funciona como un gigantesco muro de hielo que rodea el planeta. Después de semanas navegando por el Atlántico austral, los personajes llegan a las islas Shetland del Sur y toman como rehenes a científicos de la base española Juan Carlos I para exigir pruebas que respalden su teoría. Todo esto ocurre entre canciones, escenas coreografiadas y situaciones absurdas pero reconocibles.

Polarización política y manipulación informativa

Más allá de la comicidad, la obra plantea preguntas inquietantes, ¿hasta dónde puede llegar una persona para sostener una creencia? ¿Qué sucede cuando la identidad se construye sobre una mentira o una distorsión de la realidad? Desde esa premisa, Terraplanistas explora fenómenos actuales como la polarización política, la manipulación informativa y la simplificación extrema del debate público.

El espectáculo encuentra en el lenguaje musical una herramienta potente para potenciar el absurdo. La dirección musical de Sebastián Codoni acompaña una puesta en escena dinámica donde las canciones funcionan como comentario político y recurso humorístico al mismo tiempo. Sobre el escenario, el elenco integrado por Pierino Zorzini, Claudio Lachowicz, Camila Cayota, Rodrigo Tomé y Soledad Lacassy sostiene un ritmo vertiginoso que mezcla ironía, crítica social y momentos de auténtico disparate.

Una atmósfera ideal

La propuesta se completa con música en vivo, interpretada por el propio Codoni en guitarra junto a Pablo Schol en batería y Virginia Álvarez en bajo. El trabajo visual también ocupa un lugar central, el vestuario de Johana Bresque, la escenografía de Laura Leifert y la iluminación de Claudia Sánchez construyen una atmósfera que oscila entre lo científico, lo caricaturesco y lo apocalíptico.

Terraplanistas se presenta los sábados a las 21.00 y domingos a las 19.30 en la Sala César Campodónico. Recomendada para mayores de 12 años, la obra se posiciona como una de las apuestas más originales de la temporada teatral montevideana, combinando entretenimiento, inteligencia y una mirada crítica sobre las formas en que construimos nuestras certezas.

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FUENTE: Con información de Teatro El Galpón

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