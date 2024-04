La idea detrás de Six or Less es ofrecer a los clientes una amplia gama de productos entre los cuales elegir, con la garantía de que ninguno superará los US$ 6. Jean Christophe Tijeras, CEO de GDU, destacó que esta iniciativa surge de un enfoque innovador y disruptivo, con el objetivo de adaptarse a las tendencias de consumo globales y locales. "Buscamos constantemente innovación para satisfacer las demandas del consumidor moderno. Nuestro equipo de Dirección de Concepto se dedica a explorar nuevas ideas y tendencias en todo el mundo, y Six or Less es el resultado de ese proceso", explicó Tijeras al País.