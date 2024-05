AEBU prepara respuesta a decisión de bancos privados de no renovar convenios

Por su parte Fernández, quién dijo que el sindicato fue comunicado a última hora de la tarde de este miércoles, que el comunicado de los bancos contiene “una cantidad de inexactitudes, algunas exageraciones, naturalmente que el sindicato dará respuesta”.

Son seis los bancos

Indicó que la ABPU la integran siete bancos pero que la decisión de no renovar los convenios fue adoptada por seis. “El Citi no participa de esa decisión, es parte pero no participa”, aclaró.

Omite la Asociación de Bancos Privados que “de esos seis que firman el comunicado hay cinco donde los convenios a su vencimiento, en caso de no renovarse, están alcanzados por el concepto de ultraactividad de la norma”.

“Quiere decir que una vez vencido, y con las partes negociando y dialogando, con interés de alcanzar un nuevo convenio colectivo, si ese es el espíritu el vencido continua vigente”, agregó.

“No quieren mantener el mismo quieren un nuevo convenio colectivo”, aclaró. Y precisó que no todos los convenios son iguales, hay diferencias. “Esos convenios, lo que están anunciado los bancos, es que al vencimiento de cada uno desean no renovarlos a tapas cerradas los quieren rediscutir”, concluyó.