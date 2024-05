La terrajada más grande de la década no ha finalizado

El objetivo

¿Cuál era el objetivo? ¿Era solo descalificar a uno de los dos candidatos que hacen peligrar la permanencia en el poder del actual gobierno? ¿Sería acaso (como han sostenido varias personas en las redes sociales) buscar una excusa para ir contra la Ley 19.580 de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género? ¿Sería el objetivo salvar por carambola al exsenador blanco Gustavo Penadés, actualmente preso y acusado de más de dos decenas de delitos sexuales contra menores? ¿Habremos presenciado una farsa protagonizada por actores burdos usados como meras piezas descartables en un ajedrez político de alto nivel?

De bizarro para abajo

Mientras mucha gente se divertía con este circo de cuarta y la argentinización de la campaña electoral uruguaya, el líder de la coalición derechista no hacía nada para frenar los abusos de militantes nacionalistas como Graciela Bianchi, Sebastián Da Silva o Romina Celeste. Luis Lacalle Pou tolera, deja y permite. Él no mete sus pies en el excremento; pero no se queja si sus laderos lo hacen.

Graciela Bianchi se convirtió en la reina de las Fake News, difamando y calumniando, cubierta con ese manto de impunidad que otorgan los fueros parlamentarios, algo que habrá que revisar algún día y aplicarle ajustes.

Golpe rastrero

A Yamandú Orsi y a su familia se le golpeó de la manera más rastrera que se pudiera esperar; pero pocos meses después de la denuncia que una persona trans hiciera contra él, de la mano de Romina Celeste y con el espaldarazo mediático de Ignacio Álvarez, las mismas personas que lo enchastraron se pelearon entre sí y saltó que todo era mentira.

Solo falta saber quién le ofreció a Romina Celeste ser diputada a cambio de dirigir la sucia operación, según ella misma dice. ¿Quién, quienes, y cuánto o qué, le ofrecieron a Paula Díaz, que según la mediática blanca es adicta a la pasta base y vive en la miseria?

Desde el comienzo, cualquier observador objetivo habrá notado varias y serias inconsistencias en la denuncia; pero las confesiones y cruces de acusaciones entre Romina Celeste y Paula bajaron el telón a esta obra de teatro de cuarta.

La militante blanca apuntó no sólo contra la denunciante, sino contra el periodista Ignacio Álvarez. El conductor ha sabido beneficiarse tanto de la operación enchastre como con su descalabro. Todo apunta a que, nos guste o no, tendremos que seguir consumiendo basura un tiempo más, porque el amarillismo tiene rating y el rating trae dinero. Y encima es año electoral y hay que frenar a Yamandú y a Carolina, porque ambos vienen con la fusta bajo el brazo.

El “Honorable” Directorio del Partido Nacional la balconeó durante demasiado tiempo, sin hacer nada para detener a estas personas, sin desafilia a nadie. ¿No alcanzó con la condena de su militante en 2023 por atentado especialmente agravado? Finalmente hizo lo correcto y el 6 de mayo decidió hacer lo que debía haber hecho mucho, muchísimo antes: expulsar de sus filas a Romina Papazzo.

Quisiera creer que no han disfrutado todo este escarnio contra una persona que sí es honorable… pero no puedo.

Disculpen; pero hace tiempo perdí la ingenuidad.