"Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada", dijo Bielsa tras la eliminación

"Si tengo que analizar, incluyo errores porque son propios del fútbol y dentro de un comportamiento donde los hubo, no logramos un porcentaje aceptable entre las situaciones de gol que creamos y los goles que conseguimos. Y la relación entre los que recibimos y la influencia de los rivales para conseguirlos tampoco fue bueno. Eran goles evitables y así se dieron las cosas. Es parte del juego", aseguró el entrenador.

"Aún con esas circunstancias nosotros deberíamos haber obtenido siete puntos si analizamos merecimientos. Pero solo contesto esto que me preguntan, pero debería decir simplemente que toda la decepción de ustedes periodistas, pero también hinchas del fútbol uruguayo, legítimamente la quieren volcar sobre el responsable que soy yo. Tengo que aceptarlo porque corresponde"

"No le dejo nada"

"Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada. Porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en que trabajo durante tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados. De esta forma el cuarto puesto en la Eliminatoria no tuvo valor, el tercero en Copa América no lo tuvo y, obviamente, ésta actuación no la necesito definir. Si me pregunta cómo será recordado mi paso: no dejó nada", aseguró.

Muslera y Valverde

"Muslera decidió él salir en el entretiempo y a Valverde lo sustituí por Federico Viñas porque pretendí derle una potencia al ataque respondiendo a la característica del jugador que ingresó y el que salió".

Y continuó: "No se cuál es la diferencia entre errores puntuales y un todo. Yo le contesto porque tengo que hacerlo. Si en el primer partido tenemos quince opciones de gol para conseguir una; en el segundo, los goles recibidos tienen un porcentaje de influencia en quien los convirtió no decisivo; si en este tercero el trámite de lo que vimos permite imaginar que deberíamos haberlo empatado, bueno, eso es lo que pasó. Ahora, ¿a quién le importa? Lo digo porque lo tengo que decir"

El equipo

"La actitud no merece ser reprobada, el aspecto físico menos aún, el desarrollo táctico del partido no fue decisivo. Me pareció que fue un duelo que para mantenerlo parejo debíamos hacer esfuerzos muy grandes, para atacar necesitábamos recuperar la pelota en campo rival, porque desde nuestro campo el transito de atrás hacia adelante era muy difícil. Jugamos ese partido los noventa minutos ante un rival cómo España y se dio un tramite de partido parejo que deberíamos haberlo empatado. Eso es lo que opino de lo que pasó en el campo".