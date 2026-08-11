Otro ciclón extratropical se aproxima: ¿cuándo y dónde se desarrollará el fenómemo climático?

Recta final del invierno

El anuncio coincide con la fase de cierre de la estación invernal. De mantenerse las tendencias actuales, este evento climático marcaría uno de los últimos episodios de inestabilidad de la temporada antes del cambio de estación.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los partes oficiales y las actualizaciones de los servicios meteorológicos a medida que se acerquen las fechas señaladas.