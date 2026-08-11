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Sociedad ciclón extratropical | lluvias | tormentas

antes que se vaya el invierno

Otro ciclón extratropical se aproxima: ¿cuándo y dónde se desarrollará el fenómemo climático?

El ciclón extratropical traería consigo lluvias y tormentas intensas que prodrían afectar al territorio nacional.

Ciclón extratropical

Ciclón extratropical

 Dante Fernandez / FocoUy
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La previsión meteorológica para la recta final del invierno en Uruguay anticipa jornadas de inestabilidad climática. Según adelantó el meteorólogo Nubel Cisneros, se proyecta la formación e intensificación de un ciclón extratropical sobre la región durante el lunes 24 y martes 25 de agosto.

El fenómeno meteorológico traería consigo lluvias y tormentas, si bien el especialista enfatizó la importancia de mantener la prudencia ante posibles variaciones en los modelos de predicción:

“Por ahora, prevemos tormentas y lluvias para el 24 y 25, pero vamos a ir ajustándolo. Hay un ciclón extratropical que va a estar intensificándose en la zona, por lo tanto, vamos a ir siguiéndolo para ver cómo evoluciona”, señaló Cisneros en Subrayado.

Recta final del invierno

El anuncio coincide con la fase de cierre de la estación invernal. De mantenerse las tendencias actuales, este evento climático marcaría uno de los últimos episodios de inestabilidad de la temporada antes del cambio de estación.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los partes oficiales y las actualizaciones de los servicios meteorológicos a medida que se acerquen las fechas señaladas.

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