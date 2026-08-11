La previsión meteorológica para la recta final del invierno en Uruguay anticipa jornadas de inestabilidad climática. Según adelantó el meteorólogo Nubel Cisneros, se proyecta la formación e intensificación de un ciclón extratropical sobre la región durante el lunes 24 y martes 25 de agosto.
antes que se vaya el invierno
Otro ciclón extratropical se aproxima: ¿cuándo y dónde se desarrollará el fenómemo climático?
El ciclón extratropical traería consigo lluvias y tormentas intensas que prodrían afectar al territorio nacional.