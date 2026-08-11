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Deportes Club Atlético Peñarol |

comunicado oficial

MC Torque informó el proceso para devolución de entradas del partido ante Peñarol

Las entradas mantendrán su validez de cara a la nueva fijación del encuentro, sin embargo, quienes deseen podrán pedir el reembolso por el total del precio.

MC Torque devolverá entradas.

MC Torque devolverá entradas.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Aunque continúa la polémica en torno a la suspensión del partido en el que MC Torque iba a recibir a Peñarol por la primera fecha del Clausura en el Estadio Charrúa, este martes el equipo ciudadano anunció el proceso para la devolución de las entradas.

En un comunicado, MC Torque informó que las entradas adquiridas mantendrán su validez para la nueva fecha del encuentro. Sin embargo, quienes prefieran, podrán solicitar el reintegro total de su valor.

Para la devolución, los interesados deberán ingresar a devoluciones.cobraticket.uy/e/266473 y en un plazo de 72 horas luego de haber recibido la solicitud, se le devolverá el valor total de la entrada.

El club aclaró que según el canal por el cuál se realizó la compra de la entrada, el tiempo para la devolución del dinero podría variar.

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