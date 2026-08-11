Aunque continúa la polémica en torno a la suspensión del partido en el que MC Torque iba a recibir a Peñarol por la primera fecha del Clausura en el Estadio Charrúa, este martes el equipo ciudadano anunció el proceso para la devolución de las entradas.
comunicado oficial
MC Torque informó el proceso para devolución de entradas del partido ante Peñarol
Las entradas mantendrán su validez de cara a la nueva fijación del encuentro, sin embargo, quienes deseen podrán pedir el reembolso por el total del precio.