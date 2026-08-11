Apareció sin vida la enfermera que había sido denunciada por robar fentanilo

Ante la situación, se activó el protocolo correspondiente para la búsqueda de personas desaparecidas, concurriendo personal de Prefectura en la embarcación PNN 201, dando inicio a tareas de búsqueda en las aguas próximas a la zona señalada. También se coordinó con efectivos de la Policía Nacional y familiares de la desaparecida.

A primera hora de este martes 11 “se encontró el cuerpo sin vida de una persona femenina en proximidades de Playa Malvín. Se presume pudiera tratarse de la persona buscada en las últimas horas”. Sobre el mediodía, la familia reconoció los restos y las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo hallado.

El caso es manejado por la Fiscalía de Flagrancia actuante bajo la presunción de suicidio, puesto que de acuerdo con la información aportada por familiares, la persona habría enviado previamente mensajes manifestando su intención de atentar contra su propia vida. Se realizaron pericias sobre el vehículo y pertenencias de la mujer, para determinar lo sucedido.