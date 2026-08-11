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Sociedad denunciada | fentanilo | mujer

Playa Malvín

Apareció sin vida la enfermera que había sido denunciada por robar fentanilo

La Armada y la familia confirmaron que el cuerpo sin vida hallado en la playa Malvín corresponde a la mujer de 27 desaparecida desde el domingo.

La mujer ingresó al agua de la playa Malvín el domingo.

La mujer ingresó al agua de la playa Malvín el domingo.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Armada Nacional confirmó sobre el mediodía de este martes 11 de agosto que el cuerpo hallado sin vida en la playa Malvín, corresponde a una mujer de 27 años que estaba desaparecida desde el domingo 9. La familia reconoció su identidad.

La mujer fallecida había sido denunciada el sábado pasado por la jefa de Enfermería del Hospital Evangélico, donde se desempeñaba como auxiliar de enfermería. La denuncia apuntaba que la trabajadora había retirado de la farmacia del hospital fentanilo, morfina y otros medicamentos, con recetas falsas emitidas a nombre de un paciente que no existía.

Mujer estaba desaparecida desde el domingo

El domingo 9, personal de la Prefectura de Trouville tomó conocimiento sobre la desaparición de la mujer de 27 años, quien habría ingresado a las aguas del Río de la Plata en la zona de Playa Malvín, a la altura del parador “Salmuera”, sin haber regresado posteriormente a la costa, consignó la Armada en un comunicado.

Ante la situación, se activó el protocolo correspondiente para la búsqueda de personas desaparecidas, concurriendo personal de Prefectura en la embarcación PNN 201, dando inicio a tareas de búsqueda en las aguas próximas a la zona señalada. También se coordinó con efectivos de la Policía Nacional y familiares de la desaparecida.

A primera hora de este martes 11 “se encontró el cuerpo sin vida de una persona femenina en proximidades de Playa Malvín. Se presume pudiera tratarse de la persona buscada en las últimas horas”. Sobre el mediodía, la familia reconoció los restos y las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo hallado.

El caso es manejado por la Fiscalía de Flagrancia actuante bajo la presunción de suicidio, puesto que de acuerdo con la información aportada por familiares, la persona habría enviado previamente mensajes manifestando su intención de atentar contra su propia vida. Se realizaron pericias sobre el vehículo y pertenencias de la mujer, para determinar lo sucedido.

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