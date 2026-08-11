Viáticos y subsidio: el FA impulsa cambios para legisladores y cargos políticos.

Caggiani explicó que el proyecto también establece que cuando un parlamentario sea invitado por una organización o institución a participar de una actividad deberá realizar una declaración en la que conste el destino, quién realizó la invitación y, en caso de corresponder, quién se hace cargo de los pasajes.

Para el legislador, la iniciativa "tiene que ver con la transparencia", así como con la función que desarrollan. Según recordó, la bancada del FA ya había aprobado una iniciativa similar durante la legislatura 2015-2019, pero que fue derogada durante el gobierno anterior "no entendemos mucho por qué".

Ante consultas relacionadas al promedio de cuántos legisladores devuelven los viáticos y cuántos no, y si se habían basado en alguna estadística para presentar este proyecto, el senador no dio cifras concretas, pero aseguró que "desde que se empezó a discutir [el proyecto] hasta la actualidad, hubo un cambio de conducta en el que la mayoría de los legisladores ,capaz que por un poco más de control, devuelve el viático".

Otro proyecto: derecho al subsidio

El segundo proyecto presentado por el FA plantea modificar el régimen de subsidio que reciben los legisladores y quienes ocupan cargos de confianza política cuando terminan sus funciones.

Caggiani explicó que actualmente el beneficio puede extenderse hasta un año y que la propuesta es equipararlo al período de seis meses que corresponde a cualquier trabajador que queda sin empleo y cumple con los requisitos establecidos para acceder al subsidio de desempleo.

"Hoy los legisladores y quienes tenemos responsabilidades políticas tenemos un subsidio hasta por un año y la idea es llevarlo a seis meses, como cualquier hijo de vecino", agregó.

La propuesta incluye también a quienes ejercen responsabilidades políticas en los gobiernos departamentales y municipales autónomos. Según explicó el senador, el objetivo es que, una vez finalizada la función, tengan seis meses para prepararse para regresar al mercado laboral.

Caggiani sostuvo que se trata de una diferencia que se fue reduciendo con el tiempo. Recordó que anteriormente existían situaciones en las que los legisladores podían jubilarse tras ocupar una banca durante determinado período y que también llegó a existir un subsidio de cinco años. "Eso hoy no sucede, se fue mejorando. Hoy llegamos a un año y la idea es tratar de terminar de zanjar esa diferencia", afirmó.

"Un tema de obligaciones y conducta"

Consultado sobre si los proyectos buscan generar un ahorro para el Estado o si tienen principalmente un objetivo de señal hacia la ciudadanía, Caggiani expresó: "Más que un ahorro, porque en realidad los grandes números no inciden, es un tema de obligaciones y, sobre todo, también de tener una conducta", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que algunas cuestiones no deberían requerir una ley, pero que es necesario establecer una regla cuando no existe un comportamiento común entre todos los legisladores. "Habría cosas que no habría que legislar, pero en la medida de que no es común para todos, la idea es justamente que sea una regla", explicó.