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Sociedad Natalia Oreiro | Javier Milei | Redes

De la discusión económica al ataque personal

Milei apuntó contra Natalia Oreiro tras sus críticas al Gobierno argentino

La actriz uruguaya Natalia Oreiro criticó el impacto de las decisiones económicas de Milei y el presidente respondió desde sus redes sociales.

El presidente Javier Milei criticó en redes a la actriz Natalia Oreiro por sus declaraciones sobre las políticas económicas.

El presidente Javier Milei criticó en redes a la actriz Natalia Oreiro por sus declaraciones sobre las políticas económicas.
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La discusión sobre el rumbo económico de Argentina volvió a trasladarse de los indicadores y las políticas públicas a las redes sociales del presidente Javier Milei. Esta vez, el destinatario de sus críticas fue la actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro, quien había cuestionado el impacto que pueden tener las decisiones del Gobierno sobre los sectores más vulnerables.

Oreiro participó el último sábado del programa de Mirtha Legrand junto al actor y productor Adrián Suar para presentar Yo, Narciso, la nueva película que ambos protagonizan. Como suele ocurrir en la mesa de la conductora, la conversación derivó hacia la actualidad política y económica argentina.

Durante el intercambio, el periodista Diego Sehinkman defendió parte del rumbo económico del Gobierno y sostuvo que la administración de Milei está llevando adelante un ajuste de la macroeconomía que, según su análisis, la política tradicional había evitado durante años.

Legrand introdujo entonces una de las principales preocupaciones sociales: "A la gente no le alcanza para vivir".

En ese momento, Oreiro planteó una crítica al modo en que se implementan las políticas públicas. "Lo que pasa es que un error de la política puede llevarse puesta a un montón de gente necesitada", señaló.

La frase de la actriz rápidamente trascendió el programa y llegó al entorno presidencial.

Milei respondió desde las redes

Lejos de responder sobre el planteo concreto de Oreiro —el impacto que las decisiones económicas pueden tener sobre las personas en situación de vulnerabilidad—, Milei optó por compartir en sus historias de Instagram una publicación de una cuenta afín a su Gobierno.

El mensaje buscó cuestionar a la actriz a partir de su relación con Rusia, país donde Oreiro alcanzó una enorme popularidad por sus telenovelas y donde mantiene una extensa trayectoria artística.

"Se llama Natalia Oreiro. Dijo que los 'errores' del gobierno se llevan puesta a mucha gente. Pero Oreiro es fan n.° 1 del régimen de Putin en Rusia, donde no podés criticar porque te desaparecen o liquidan. Es fácil opinar desde acá", señalaba la publicación que el mandatario decidió replicar.

La respuesta presidencial desplazó así el eje de la discusión. Oreiro había advertido sobre las consecuencias sociales de un eventual error de política económica; la reacción de Milei, en cambio, apuntó a desacreditarla por sus vínculos con Rusia y su posición frente al gobierno de Vladimir Putin. Luego reposteó otras publicaciones criticando a la uruguaya sin fundamentos.

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