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Mundo Lindsay Clancy | suicidio | psicosis

Un debate sobre salud mental

Caso Lindsay Clancy: mató a sus tres hijos, intentó suicidarse y ahora enfrenta el juicio

El caso Lindsay Clancy llegó a juicio. La mujer está acusada de matar a sus tres hijos e intentar suicidarse, mientras se debate su salud mental.

Caso Lindsay Clancy. La exenfermera enfrenta juicio por el asesinato de sus tres hijos en 2023.

Caso Lindsay Clancy. La exenfermera enfrenta juicio por el asesinato de sus tres hijos en 2023.
La defensa alega psicosis posparto y sobremedicación, mientras la acusación habla de extrema atrocidad.

La defensa alega psicosis posparto y sobremedicación, mientras la acusación habla de "extrema atrocidad".
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Por Redacción Caras y Caretas

Los fiscales de Massachusetts calificaron como de “extrema atrocidad y crueldad” el asesinato de los tres hijos de Lindsay Clancy, una exenfermera acusada de matar a los menores en su vivienda el 24 de enero de 2023. La mujer, que sobrevivió tras arrojarse desde una ventana del segundo piso, enfrenta un juicio en el que la defensa sostiene que atravesaba una grave psicosis posparto.

La acusación sostiene que Clancy utilizó bandas de ejercicio para estrangular a Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de apenas 8 meses. Según la evidencia presentada por los fiscales, las bandas fueron apretadas manualmente alrededor del cuello de cada niño y retiradas poco después, lo que, a su entender, contradice la posibilidad de que simplemente los hubiera atado y abandonado el lugar.

El esposo de Clancy, Patrick Clancy, fue quien encontró a los niños en el sótano y llamó al servicio de emergencias. En la llamada al 911, que los fiscales buscan incorporar como prueba durante el juicio previsto para julio, se lo escucha gritar: “¡Ella mató a los niños!”.

La hipótesis del suicidio y el filicidio

La defensa no cuestiona que Clancy haya causado la muerte de sus hijos, pero sostiene que al momento de los hechos se encontraba gravemente afectada por su estado mental y estaba sobremedicada. Sus abogados pretenden obtener un veredicto de no culpabilidad por razones de demencia transitoria.

Un psicólogo forense, Kirk Heilbrun, evaluó a Clancy durante tres días en abril y realizó distintas pruebas psiquiátricas para determinar qué pudo haber motivado los asesinatos. Según su testimonio, la mujer tenía previsto suicidarse y habría decidido matar también a sus hijos porque no quería que quedaran solos ni sufrieran después de su muerte.

“Se trataba de un intento grave de suicidio y ella quería que los niños estuvieran con ella para no separarse de ellos y para que no tuvieran que sufrir tras su muerte”, explicó Heilbrun.

El especialista definió el caso como un “suicidio combinado con filicidio altruista”. También relató que Clancy habría dicho que, mientras estrangulaba a sus hijos, repetía: “Ve a Dios, bebé. Ve a Dios”.

Las dudas sobre la supuesta psicosis

El testimonio del psicólogo también puso en cuestión otra de las hipótesis vinculadas al estado mental de Clancy, que hubiera sufrido una psicosis aguda acompañada de alucinaciones imperativas. Según la descripción que dio la acusada, habría escuchado una voz que nunca había oído antes y experimentado una alucinación durante los aproximadamente 18 minutos que duró el ataque contra sus hijos.

Heilbrun consideró que ese relato presenta características poco habituales. Señaló que resulta inusual que un síntoma de ese tipo aparezca únicamente durante el período en que se comete un delito y desaparezca inmediatamente después.

“Llevo muchos, muchos años realizando este tipo de evaluaciones y siempre soy muy cauteloso cuando alguien me dice que experimenta un síntoma únicamente mientras comete un delito”, sostuvo el experto.

Después de matar a sus hijos, Clancy se arrojó desde una ventana del segundo piso de su vivienda y sobrevivió, aunque quedó paralizada de la cintura hacia abajo.

El caso también derivó en una disputa judicial contra los profesionales que atendían a la mujer. Tanto Clancy como su esposo demandaron a los médicos que la trataban, a quienes atribuyen presuntas fallas en el diagnóstico y tratamiento de su estado de salud mental.

El juicio deberá determinar si Clancy puede ser considerada penalmente responsable por los asesinatos o si, como sostiene su defensa, su estado mental al momento de los hechos impidió que comprendiera la naturaleza y consecuencias de sus actos.

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