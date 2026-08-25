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Política Orsi | Independencia | Florida

En Piedra Alta

Orsi encabezó en Florida el acto por los 201 años de la Declaratoria de la Independencia

Orsi encabezó en Florida el acto por los 201 años de la Declaratoria de la Independencia, con una ceremonia oficial en Piedra Alta y un desfile.

Yamandú Orsi presidió el acto por el 201.º aniversario de la Declaratoria de la Independencia en Florida.

Yamandú Orsi presidió el acto por el 201.º aniversario de la Declaratoria de la Independencia en Florida.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó este martes 25 de agosto el acto oficial por el 201.º aniversario de la Declaratoria de la Independencia, realizado en Piedra Alta, Florida, uno de los principales sitios históricos vinculados al proceso independentista uruguayo.

La ceremonia comenzó sobre las 10:30 y contó con la presencia de autoridades nacionales y departamentales. La oratoria en representación del Poder Ejecutivo estuvo a cargo de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.

Acto oficial en Florida

Durante el acto, Orsi y el intendente de Florida, Carlos Enciso, depositaron una ofrenda floral al pie de la placa conmemorativa ubicada en el monumento a la Declaratoria de la Independencia.

Piedra Alta fue el escenario donde, el 25 de agosto de 1825, la Sala de Representantes de la Provincia Oriental aprobó las leyes fundamentales que marcaron el proceso de independencia del territorio.

Tras la ceremonia, las autoridades se trasladaron a la plaza Asamblea, donde presenciaron el tradicional desfile cívico, militar, policial y de sociedades tradicionalistas.

La jornada conmemorativa se desarrolló así en Florida, departamento que cada año concentra los principales actos oficiales por una fecha central de la historia nacional.

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