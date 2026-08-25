El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó este martes 25 de agosto el acto oficial por el 201.º aniversario de la Declaratoria de la Independencia, realizado en Piedra Alta, Florida, uno de los principales sitios históricos vinculados al proceso independentista uruguayo.
En Piedra Alta
Orsi encabezó en Florida el acto por los 201 años de la Declaratoria de la Independencia
Orsi encabezó en Florida el acto por los 201 años de la Declaratoria de la Independencia, con una ceremonia oficial en Piedra Alta y un desfile.