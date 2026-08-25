Orsi encabezó en Florida el acto por los 201 años de la Declaratoria de la Independencia

Piedra Alta fue el escenario donde, el 25 de agosto de 1825, la Sala de Representantes de la Provincia Oriental aprobó las leyes fundamentales que marcaron el proceso de independencia del territorio.

Tras la ceremonia, las autoridades se trasladaron a la plaza Asamblea, donde presenciaron el tradicional desfile cívico, militar, policial y de sociedades tradicionalistas.

La jornada conmemorativa se desarrolló así en Florida, departamento que cada año concentra los principales actos oficiales por una fecha central de la historia nacional.