Noche de la Nostalgia 2026: no hubo fallecidos y se realizaron más de 13.000 espirometrías

El operativo de seguridad, fiscalización y control comenzó a las 19:00 del lunes 24 y se extendió hasta las primeras horas del martes 25. El despliegue involucró a los cuerpos fiscalizadores de las intendencias, las brigadas de tránsito dependientes de las jefaturas de Policía y la Dirección Nacional de Policía Caminera.

Nuevas herramientas de fiscalización

Este año se incorporó por primera vez al operativo especial el Departamento de Tránsito del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que participó con tres móviles de fiscalización integral.

A su vez, Policía Caminera utilizó drones para obtener y remitir información en tiempo real a las unidades desplegadas durante el operativo.

El objetivo del despliegue fue reforzar los controles y prevenir siniestros vinculados especialmente al consumo de alcohol y otras sustancias durante una de las noches de mayor movilidad del año.

UNASEV aclaró que los resultados difundidos son preliminares y fueron recabados a través del SINATRAN, utilizando información del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior. Los datos sobre espirometrías y controles de THC provienen de los registros aportados por los distintos cuerpos fiscalizadores de todo el país.

Hasta el momento de la presentación del informe, el dato central del operativo es que no se registraron siniestros de tránsito con consecuencias fatales durante la Noche de la Nostalgia 2026.