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Suerte Luis

"Confío en mi victoria": Lula llama a decidir qué proyecto de país quiere Brasil

Al emitir su voto Lula instó a la población a reflexionar sobre el proyecto de país que desea para los próximos cuatro años.

El presidente y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva votó este domingo en São Bernardo do Campo.

El presidente y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva votó este domingo en São Bernardo do Campo.
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Brasil y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva votó este domingo en São Bernardo do Campo y afirmó su confianza en el triunfo de su proyecto político y de sus aliados. También cuestionó el peso de las encuestas previas y sostuvo que la única medición definitiva será la que surja de las urnas.

Tras emitir su voto en São Bernardo do Campo, municipio vecino a São Paulo, Lula expresó su confianza en el resultado electoral y en la continuidad del proyecto político que encabeza.

Lula: "Confío en mi victoria"

“Confío en mi victoria”, afirmó el presidente brasileño, quien extendió esa expectativa a sus aliados en la disputa electoral: “en la victoria de Haddad”, en referencia al candidato al gobierno de São Paulo, y de Marina y Simone, candidatas al Senado.

Durante un encuentro con la prensa, Lula puso el foco en una definición que trasciende el resultado individual de una candidatura: la decisión sobre el rumbo que Brasil tomará durante los próximos cuatro años. En ese sentido, instó a la población a reflexionar sobre qué proyecto de país quiere para ese período.

El mandatario también relativizó las encuestas difundidas en los días previos a la elección. Para Lula, los sondeos realizados antes de la jornada electoral pierden toda relevancia frente al resultado que finalmente expresen los ciudadanos.

“Todas las encuestas que se hicieron ayer, antes de ayer, no valen nada en comparación a la encuesta que se va a hacer a las 5 de la tarde”, sostuvo.

Con esa expresión, el presidente remarcó que la verdadera medición será la que surja del voto ciudadano. “Cuando llegue las 5 de la tarde vamos a tener las encuestas definitivas”, señaló.

Brasil y una decisión clave

Lula insistió en que ese será el resultado que deberá ser tomado como referencia, independientemente de que sea favorable o adverso para su candidatura: “La encuesta que va a valer, sea buena o mala, es la que pase hoy”.

El mensaje del presidente estuvo así centrado en la jornada electoral y en la decisión que los brasileños estaban tomando en las urnas. Más allá de las proyecciones previas, Lula colocó el resultado en manos del electorado y vinculó la elección con la definición del proyecto de país para los próximos cuatro años.

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