La fotografía resulta particularmente significativa cuando se observa el comportamiento por bloques. Los tres partidos que integran actualmente la Coalición Republicana —Nacional, Colorado e Independiente— suman 43%, frente al 29% del Frente Amplio. Una diferencia de 14 puntos que contrasta con la ventaja de apenas tres puntos que ese mismo conjunto de partidos había obtenido sobre la izquierda en la primera vuelta de las elecciones nacionales de 2024.

El Frente Amplio llegó al gobierno después de obtener el 44% de los votos en octubre de 2024 y hoy aparece 15 puntos por debajo de aquel resultado en las preferencias partidarias. No se trata de una comparación directa entre una elección y una encuesta, pero sí de un indicador que obliga a prestar atención a la evolución del vínculo entre el gobierno y su base electoral.

La pérdida de adhesiones en el Frente Amplio

Uno de los aspectos más sensibles del informe está en el análisis de los movimientos del electorado desde las elecciones de 2024. Entre quienes votaron al Frente Amplio, el 69% mantiene actualmente su preferencia por la fuerza política, mientras que un 16% manifiesta inclinarse por alguno de los partidos de la Coalición Republicana. El 15% restante opta por otras alternativas o todavía no tiene una definición.

El comportamiento es diferente entre los votantes de la oposición. El 76% de quienes acompañaron a los partidos que hoy integran la Coalición Republicana conserva su preferencia dentro de ese bloque y solamente un 2% se desplaza hacia el Frente Amplio.

Opción estima que el saldo neto de estos movimientos representa aproximadamente seis puntos del electorado total. La diferencia entre ambos bloques no responde, por tanto, únicamente al crecimiento de los nacionalistas, sino también a una mayor capacidad de la oposición para retener a sus votantes y captar adhesiones provenientes del oficialismo.

Una fotografía, no un pronóstico

Sin embargo, los resultados requieren algunas precisiones. Opción advierte que la medición no constituye una proyección electoral de cara a 2029. Se trata de preferencias partidarias relevadas mediante una pregunta sobre a qué partido votarían los encuestados si las elecciones fueran el próximo domingo, pero sin incorporar posibles candidaturas presidenciales.

Además, existe un 22% de personas que no expresa actualmente una preferencia definida: un 14% señala que votaría en blanco, anulado o a ningún partido, mientras que otro 8% no sabe o no contesta. Es un segmento considerable que todavía puede modificar el escenario.

La consultora también encuentra similitudes entre el panorama actual y el registrado durante el segundo gobierno del Frente Amplio, en el último trimestre de 2016. En aquel momento, los partidos opositores reunían el 40% de las preferencias frente al 25% del oficialismo. Cinco años después, durante la administración de Luis Lacalle Pou, la relación era prácticamente de paridad: 40% para la coalición y 39% para el Frente Amplio.