Gerardo Leibner: "Está en marcha una limpieza étnica de la Franja de Gaza"

100.000 personas muertas desde octubre del año pasado

El académico, que enseña Historia del Medio Oriente en la Universidad de Tel Aviv, advierte sobre el silenciamiento de estas acciones bajo el discurso de la “lucha contra el terrorismo”. Pero los números hablan por sí solos. “Estamos hablando de 60.000 personas muertas, con nombre, apellido, registro y sepultura. Además, hay entre 10.000 y 15.000 desaparecidas, cuyos cuerpos siguen bajo los escombros”, dijo.

A estos datos, Leibner sumó una nueva alarma. Una reciente investigación publicada por el diario israelí Haaretz reveló que la crisis sanitaria en Gaza ha disparado las muertes por enfermedades comunes que en condiciones normales serían tratables. “No mueren solo por bombas. Mueren por gripe, por falta de antibióticos, por infecciones. Porque no hay hospitales, no hay médicos, no hay medicamentos. Eso eleva la cifra de muertes totales a cerca de 100.000 personas desde octubre del año pasado”.

Israel no está tratando de liberar a los rehenes israelíes

Por otro lado, “los familiares de los rehenes israelíes en su inmensa mayoría ya se dieron cuenta de que el gobierno de Israel no está tratando de liberarlos, sino que los está sacrificando y utilizando como pretexto y ha hecho todo lo posible para evitar concretar un acuerdo —que sería un intercambio de rehenes prisioneros y un alto al fuego definitivo—”, afirmó.

Embed - Legítima Defensa 2da Dosis - 03 de Agosto - Entrevista a Gerardo Leibner y Gabriela Verde

Frente a la desinformación, la polarización y los discursos simplificadores que reducen la tragedia palestina a una cuestión de “bandos”, su testimonio aporta contexto, matices y humanidad. Y nos recuerda que detrás de cada número, de cada cifra, hay vidas. Hay historias truncadas. Hay niños, madres, ancianos. Hay una población civil entera pagando el precio de una guerra que no eligió.