Caggiani lo paró en seco a Da Silva por Colonización: "Yo digo lo que se me canta"

"Se ha dicho cualquier disparate. Lo que está este (Da Silva) diciendo de que el Estado no puede comprar tierra de calidad... Que los colonos no las merecen. La verdad es de un bajismo que yo nunca vi", apuntó.

Producto de estos comentarios, el senador blanco le respondió y le pidió que no afirmara algo que él nunca dijo.

"Yo digo lo que quiero decir y lo que me parece que tengo que decir. Usted no me dice lo que tengo que decir", contestó después el legislador de izquierda.

Luego, mientras Da Silva intentó replicar, el senador del FA le pidió que lo deje hablar porque él escucho decir "cualquier disparate" por parte del legislador blanco.

Después, apuntó que este quiere "explicarle" al gobierno cómo hacer para mejorar el sector lechero y "no se ocurre ni una idea". Da Silva le dijo que está "equivocado", pero Caggiani reiteró que no ha aportado "ni una sola idea" y sostuvo que lo "único" que hace es criticar.

Instantes después tomó la palabra el senador blanco, quien afirmó que es una "falta de respeto" que diga que él no propone nada cuando tiene "tres proyectos de ley en la Comisión de Ganadería del Senado que refieren a Colonización".

Finalmente, el senador del FA volvió a hacer uso de la palabra y le preguntó a Da Silva: "¿Dónde hay tambos en Punta Carreta?".

"¿Sos vivo que decís donde vivo?", le respondió el blanco. "No, yo digo lo que se me canta", le retrucó Caggiani que le señaló al político nacionalista que está "un poco agresivo".

"El mundo entero, Danielito, sabe si soy o no un hombre vinculado al sector agropecuario. El resto es un pijoteo barato", añadió Da Silva.

Luego, en otro momento del programa, Cagianni cuestionó la renuncia del senador blanco a la Comisión Fiscal de la Cámara Uruguaya de Inmobiliarias Rurales (CUIR).

"¡Wow! ¡Qué implicancia, loco, descubriste la pólvora de la implicancia! ¿A quién querés enchastrar?", le preguntó político blanco.