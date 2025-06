La complicidad de Europa ante el genocidio palestino

Lo que ha hecho Israel con La Flotilla de La Libertad es una nueva acción de amedrentamiento y tortura psicológica que, sin embargo, no es nueva. Les secuestraron y les hicieron ver videos del atentado de Hamás del pasado mes de octubre cuando se celebraba un festival. Mi pregunta es, ¿por qué no proyectaron videos de niños masacrados y desmembrados?, ¿es que sus vidas valen menos? Efectivamente para ellos, así es, han deshumanizado al pueblo palestino de tal forma que su limpieza étnica se encuentra por encima de cualquier valor humano. Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿qué habríamos hecho frente a la Alemania nazi? ¿Cómo reaccionamos entonces ante los crímenes de un régimen que negaba la humanidad a todo un pueblo? Si entonces supimos luchar y plantar cara ¿por qué hoy no combatimos con la misma firmeza frente al sionismo genocida? Porque somos cómplices de una manera o de otra y tenemos las manos manchadas de sangre, como ya ocurrió con la guerra de Irak cuando Aznar nos convirtió en verdugos de otro pueblo inocente.