La corrupción policial detrás de Marset

Removieron a director de Inteligencia Antidrogas apuntado por Marset

En su última carta, el prófugo acusó a Daniel Fernández, director de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU), como alguien que conocía los envíos de cocaína y que “sin el permiso de él las cosas no se hacían”, advirtió Marset. Fernández “se sentaba a sacar cuentas, él más su gente de confianza, de cuántos kilos llevaba en las vueltas”, aseveró el uruguayo.

“Ese es más narcotraficante que cualquiera en su país. Pero como es del Gobierno, es delincuente con diploma”, indicó Marset en su última declaración pública.

Al otro día del mensaje del prófugo, el titular de la Senad, Jalil Rachid, respaldó la labor de Fernández. “Él sigue como jefe de la unidad SIU-Senad, fue reconocido por el Gobierno norteamericano por la operación A Ultranza. Es un funcionario que ha pasado pruebas de polígrafo en reiteradas ocasiones”, enfatizó Rachid. Recalcó el reconocimiento de la DEA a Fernández en 2022 por su “honor e integridad”.

WhatsApp-Image-2025-06-11-at-1.33.35-PM.jpeg Daniel Férnandez cuando recibió el reconocimiento de la DEA por su "honor e integridad".

“Sería distinto si (Marset) se presenta y muestra documentos, un teléfono celular, pruebas que pueda aportar a una investigación penal de corrupción de funcionario público. Lo que dice ahora no tiene sustento legal”, dijo Rachid a una radio guaraní.

Sin embargo, el miércoles 11 -y sin que Marset presente pruebas como pidió Rachid-, la suerte cambió para el agente “antidrogas”.

El medio paraguayo ABC consignó que Fernández —que dirigía la SIU desde 2019— fue sometido nuevamente a un interrogatorio bajo la prueba del polígrafo, y esta vez no la pasó y fue destituido, aunque la Senad no brindó mayores detalles de la reciente remoción.

La DEA deberá elegir un reemplazante para Fernández, puesto que la SIU es una oficina de la Senad que trabajaba bajo su dependencia operativa y financiera.

La oficina de la Senad que ahora queda acéfala estuvo a punto de desaparecer luego de que el 6 de diciembre de 2024 Rachid comunicara a los agentes de la DEA en Paraguay que, tras el vencimiento del convenio, se había decidido —unilateralmente— no trabajar más juntos, por lo que la SIU iba a dejar de existir debido a esa medida.

Pero luego de cuestionamientos de EEUU por la decisión, Rachid envió otra nota en la que desistía de su planteamiento inicial y dejaba sin efecto el cese de la cooperación. Una reculada que —según fuentes de ABC— “debilitó notablemente” las relaciones entre Paraguay y EEUU en materia de combate al narcotráfico y el crimen organizado, que se enrarece aún más con la destitución del director de la SIU.

Topo de la Senad que alertaba a Tío Rico fue destituido en 2024

La misma suerte que Fernández corrió en noviembre del año pasado quien oficiaba como director general de Inteligencia de la Senad, agente Mauro Ruiz Díaz.

Oriundo de Villeta, Ruiz Díaz ingresó a la Senad en 2006 como agente especial y, a lo largo de su trayectoria, se desempeñó en el área de microtráfico hasta su ascenso al cargo de la Dirección de la Inteligencia Técnica (DIT), su rentable oficina.

En febrero de 2022, la DEA, Europol y la Senad de Paraguay comenzaron la ejecución de la Operación A Ultranza Py, en contra de la red de Marset y su socio, Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán. En medio de las investigaciones del mayor caso de crimen organizado en Paraguay, salió a la luz una importante red de corrupción política y empresarial que involucró a dos legisladores: Juan Carlos Ozorio y Erico Galeano; al ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joaquín Roa (a quien destituyeron por ser el propietario de uno de los yates decomisados); y al empresario Alberto Koube, uno de los principales contratistas del Gobierno paraguayo de ese momento.

Además, algunas de las escuchas salpicaron a integrantes de la Senad. Las conversaciones por Sky ECC reveladas en la acusación contra Miguel Ángel Insfrán apuntaron a una supuesta complicidad de Ruiz Díaz con Tío Rico.

tioricosenda.jpg Miguel Angel Insfrán y un agente de la Senad.

Según se desprende de los diálogos —aunque no se menciona directamente—, Ruiz Díaz cooperaba con los narcotraficantes brindando detalles de operaciones e investigaciones en contra del clan Marset-Insfrán. El agente, presuntamente, facilitaba información sobre las causas a cambio de grandes sumas de dinero, lo que permitía a la organización de narcotráfico operar con cierta impunidad.

En el documento del Ministerio Público, en el que aparecen las transcripciones de mensajes entre Tío Rico, Sebastián Marset y Mauricio Schwartzman, se menciona que el contacto de alta esfera de la Senad recibía propinas de hasta USD 100.000 por sus informes de primera mano. Estos incluían planes de allanamientos, estados de investigaciones, informes de inteligencia sobre actividades de narcotráfico.

En las comunicaciones interceptadas entre setiembre y diciembre de 2020, Tío Rico mencionaba explícitamente a Marset la existencia de un jerarca de la DIT de la Senad que actuaba como informante suyo. El exministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, confirmó que era Ruiz Díaz quien ocupaba la dirección de Inteligencia Técnica en el momento en que se registraron las conversaciones que hacen referencia a una supuesta filtración interna en dicha dirección de la Senad donde se manejaban los oficios para escuchas y trabajos de inteligencia antidrogas.

Por su parte, Rachid, el actual titular de la Senad, corroboró que Ruiz Díaz ya ejercía como jefe de Inteligencia desde el 2017, teniendo acceso a información sensible, informes y análisis realizados por agentes especiales y analistas. “Todo pasaba por su mano”, apuntó Rachid, que antes de decidir su remoción, desmanteló y eliminó la unidad de la que Ruiz Díaz era su director.

Según Rachid, la Dirección de Inteligencia Técnica de la Senad —a cargo de Ruiz Díaz por ese entonces— colaboró con la organización de Marset y Tío Rico, e incluso "puentearon" a la ministra (interina) de ese momento, Zully Rolón.

Ruiz Díaz fue removido de su cargo recién en noviembre de 2024 por "por faltas graves", tras un sumario que reveló sus oscuros vínculos con “Tío Rico”. Además, el ministro de la Senad detalló que una auditoría mostró que el organigrama de la institución no tenía ningún soporte legal ni administrativo.

“Es evidente que se crearon unidades para ir colocando gente en esos lugares, y el nombre de una persona siempre estuvo vinculada a los más altos mandos de inteligencia conforme a las movidas que se hacían”, apuntó Rachid sobre la figura de Ruiz Díaz y cómo operaba la DIT.

467181654_1490445588311716_3270033325851235588_n.jpg Mauro Ruiz Díaz, al centro.

La Senad presentó una denuncia penal contra Ruiz Díaz por presunta filtración de datos. La causa, en manos de los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia, quedó estancada.

Asimismo, la Fiscalía investigó a Ruiz Díaz por el delito de enriquecimiento ilícito debido a que el exfuncionario de la Senad declaró haber percibido durante 2021 la suma de 239 millones de guaraníes, aunque se comprobó que compró bienes por 1.300 millones de guaraníes (160 mil dólares aproximadamente).

Otro que fue investigado -y removido- por conocerse sus millonarias adquisiciones que no concordaban con sus ingresos, fue el agente de la SIU, Carlos Chamorro, investigador antidrogas que tuvo un incremento patrimonial de un 700% en relación con los datos consignados en su primera declaración jurada presentada.

El exponencial crecimiento económico de Ruiz Díaz y Chamorro fue casualmente cuando comenzaron los trabajos de inteligencia que derivaron en A Ultranza Py, un operativo cuyas investigaciones sufrieron una serie de filtraciones que permitieron que peces gordos, que estaban por ser requeridos, se puedan fugar.

Corrupción en Interpol

En noviembre de 2023, dieciocho policías de la oficina de Interpol en Asunción, incluido el jefe de gabinete, comisario Rodolfo Fernández, fueron detenidos e investigados por sabotear las bases de datos para desactivar una circular roja de Interpol contra la pareja de Sebastián Marset, Gianina García Troche.

En los allanamientos realizados a las viviendas de tres de los oficiales investigados se encontraron varios documentos relacionados con Marset y su pareja, la mayoría de ellos en la casa del suboficial Kevin Eduardo Montiel Sanabria, confirmando así su participación clave en el levantamiento del código rojo de García Troche.

Montiel, Fernández y el jefe de Interpol Paraguay, Juan Pereira, fueron cesados de sus cargos por presunto sabotaje y alteración de datos relacionados con el levantamiento de la alerta roja de Gianina García Troche y otro prófugo.

La Policía boliviana y la fuga de Santa Cruz

En la última misiva, Marset también se refirió a Bolivia: "Lo he dicho antes, el narcotráfico es el crecimiento del país, el país se sustenta de eso, así que entre fantasmas no nos vamos a pisar las sábanas", desafió Marset a las autoridades bolivianas. Tiempo atrás, advirtió: “Si hablo, la política de Bolivia se va a la mierda”.

Tras escapar de Dubái, Marset estuvo casi dos años prófugo en ese país hasta que fue encontrado en Santa Cruz de la Sierra, donde se camuflaba en su rol de jugador de fútbol. Pero nuevamente, Marset logró fugarse de la Policía y su paradero hasta el día de hoy se desconoce.

Los Marset-García se escaparon el 29 de julio de 2023 junto a sus cuatro hijos de una redada en su mansión de Santa Cruz de la Sierra. “No dudo y no elimino la probabilidad de que hubiesen existido policías que hubieran ayudado a facilitar la fuga”, declaró el ministro Eduardo del Castillo.

Días después, el uruguayo publicó un video en internet en el que aseguró que su fuga fue gracias a un oficial de alto rango de la Policía boliviana. Marset agradeció al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) por darle tiempo para fugarse.

“Gracias a la ayuda del director de la FELCN logré irme, porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí. Y, bueno, agarró una platita y me avisó que me fuera”, dijo el narcotraficante y provocó una investigación sobre el general Ismael Villca, director de la FELCN.

Ismael Villca.jpg

En la entrevista en Santo y Seña, Marset recordó: “Me avisaron, sí, me avisaron. Armé dos valijas con ropa mía, de los niños, y me fui”, aseguró. En setiembre de 2023 se viralizó la llamada de Villca alertando a Marset sobre su inminente captura: "El 10 mandó a capturarte, tienes que huir lo más antes posible", dijo.

Marset comentó que dejó todo en la casa y criticó a las autoridades de la Policía de Bolivia porque dijeron que “no encontraron nada de plata” en la vivienda. No obstante, el prófugo uruguayo acusó que “se quedaron con unos USD 400 mil”.

Tras la acusación de Marset, a principios de agosto aparecieron, en una bolsa, negra los USD 420 mil, supuestamente durante un importante operativo ejecutado en un departamento del Condominio Zero en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, propiedad de Marset. La Policía boliviana aseguró que el dinero provenía del esquema de lavado de dinero del narcotráfico. Oportunamente, junto con el hallazgo, fue presentada la detención de Erlan Iván García López, alias El Colla, que lideraba la operación de lavado de activos de capitales provenientes de las actividades ilegales del narcotraficante uruguayo, en el ámbito de los bienes raíces, así como en la compra y venta de vehículos de lujo.

Ni Villca, ni los efectivos que allanaron las casas de Marset sufrieron consecuencias por las acusaciones y continuaron en sus cargos.

El dinero robado al clan Marset

El 12 de enero de 2024 durante un operativo rutinario en Santa Cruz, Bolivia, tres policías de tránsito interceptaron un vehículo y se apropiaron ilegalmente de USD 1 millón, que luego, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, vinculó a las actividades ilícitas de Marset, narcotráfico y lavado de dinero, principalmente.

Los tres policías de tránsito fueron detenidos y enviados a prisión tras descubrirse que durante el control vehicular incautaron un bolso y dejaron ir a los ocupantes.

5f7b32ea-1f6c-4ff7-a510-226bde0a03e9.jpg

"Estamos en una certeza de que esta importante cantidad de dinero ha salido de bóvedas del Banco Santander, de Iquique (…) Esto aconteció el día 10 de enero, vale decir que entre la salida del dinero hasta el ingreso al país se habrían demorado dos días y obviamente que encontramos una falta de declaración aduanera, quiere decir que no existe un ingreso legal de esta cifra importante de dinero a nuestro país”, dijo Aguilera. El dinero había ingresado a Chile de manera ilegal el 10 de enero, según declaró el jerarca. “Tiene que haber existido un ocultamiento de ese dinero o se ha utilizado alguna aeronave que impidiera que ese dinero fuera declarado y descubierto”, explicó.

La investigación permitió encontrar un dato clave para vincular el caso al narcotraficante Marset. El auto del que los policías robaron el dinero estaba a nombre de un hombre que también registró un vehículo encontrado en la fuga del narcotraficante uruguayo de Santa Cruz de la Sierra el 29 de julio de 2023.

Además de los tres policías de tránsito, la Justicia de Bolivia envió a prisión preventiva a Óscar Hebert Gutiérrez —a quien investiga como presunto testaferro de Marset— por reclamar el dinero robado a las autoridades después del hurto. Le imputaron delitos de contrabando y legitimación de ganancias ilícitas.

En la última carta, Marset dijo, sobre las acusaciones en Bolivia: “No hay una puta prueba contra mí ni mi familia; se inventaron un caso que estoy tratando de revertir con dinero, que al final de cuentas eso era lo que querían”, apuntó.