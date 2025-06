Nacional: el competidor que le salió por Gómez y el nombre que vuelve a sonar

El próximo lunes habrá una reunión entre el vice de Nacional y el presidente de Defensor Sporting para ultimar detalles. También es verdad que Peñarol se interesó por Gómez. En las últimas horas, en las últimas horas el carbonero formalizó una oferta a Defensor Sporting por Maximiliano Gómez, que oscila en el entorno de los US$ 400.000 por un porcentaje de la ficha. Pero el violeta no ha respondido ni si ni no. Lo que pudimos averiguar es que para el jugador Nacional tiene prioridad, y que el juegador desea ponerse la camiseta de Nacional para la segunda mitad del año.

El contrato del ariete sanducero de 28 años especifica una cláusula de salida de US$ 200.000, pero esta es solamente para el exterior, desde donde también tiene sondeos.

Otro nombre de peso

Otro nombre que deslizó Perchaman es un anelho de hace muchos años. Nicolás Lodeiro, como en cada período de pases suena en Nacional. La semana que viene habrá reuniones entre la dirigencia y el volante ofensivo y se hará lo posible para que retorne al club en este período de pases.

Lodeiro de 36 años esta en el Houston Dynamo Football Club de la MLS. El jugador lleva 9 años en Estadios Unidos y desde hace tiempo pretende un cambio. Nacional lo pretende y sueña con sanducero. Parecería que luego de sonar muchas veces, en esta oportunidad se podría dar.

Vuelve Villalba

Nacional se prepara para el partido de este sábado ante Racing y el técnico Pablo Peirano realizará este viernes el último entrenamiento y define el once inicial. El equipo sería muy parecido al que derrotó a Boston River el pasado fin de semana, con el ingreso de Lucas Villalba por la banda derecha.

Así las cosas, el equiipo sería con Ignacio Suárez; Lucas Morales. Sebastián Coates, Julián Millán y Nicolás Rodríguez; Christian Oliva, Luciano Boggio, Lucas Villalba, Nicolás López, Rómulo Otero y Gonzalo Petit.