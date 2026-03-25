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modo de vida

Natación: el deporte más económicamente eficiente

La natación es, ante todo, un deporte completo. Involucra todo el cuerpo, exige coordinación, resistencia, técnica y constancia.

Natación, un deporte completo.

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En los últimos años, el deporte ha dejado de ser una práctica ocasional para convertirse en un verdadero modo de vida. Cada vez más personas, de todas las edades, incorporan actividad física como parte de su rutina, ya sea por salud, bienestar mental o disfrute. Running, deportes de pelota, gimnasios, entrenamiento de fuerza o pilates se han expandido y diversificado. En ese escenario, la natación no solo no se ha quedado atrás, sino que ha ganado un lugar destacado.

Lo que antes era un privilegio —acceder a una piscina o a clases especializadas— hoy se ha vuelto mucho más común. Niños y niñas comienzan a nadar a edades cada vez más tempranas, mientras que adultos de distintas generaciones se suman a la práctica, ya sea desde cero o retomando una actividad postergada. A esto se suma el crecimiento de propuestas como gimnasia acuática, nado en aguas abiertas, nado en aguas frías, grupos de entrenamiento y competencias máster, que amplían las posibilidades de participación.

La natación es, ante todo, un deporte completo. Involucra todo el cuerpo, exige coordinación, resistencia, técnica y constancia. No es una disciplina inmediata: tiene una curva de aprendizaje que requiere adaptación al medio acuático, dominio de la respiración y mejora progresiva del movimiento. Pero justamente en ese proceso radica parte de su valor: el desafío personal, la superación y la conexión con el propio cuerpo.

Desde una perspectiva económica, la natación se destaca por su alta eficiencia. A diferencia de otras actividades que pueden requerir equipamiento costoso, infraestructura personal o altos niveles de mantenimiento físico por impacto, la natación permite trabajar fuerza, resistencia y capacidad aeróbica en una sola práctica. Esto reduce la necesidad de complementar con múltiples disciplinas, optimizando tiempo y recursos.

Además, es una actividad de bajo impacto, lo que implica menor riesgo de lesiones y, por ende, menos costos asociados a tratamientos médicos, rehabilitación o interrupciones prolongadas de la actividad. En términos de salud a largo plazo, esto representa un ahorro significativo tanto para las personas como para los sistemas de salud.

La versatilidad también suma a su eficiencia: puede practicarse con distintos niveles de intensidad, en diferentes entornos y con objetivos variados, desde el alto rendimiento hasta el bienestar general. Esto la convierte en una inversión sostenida en el tiempo, adaptable a distintas etapas de la vida.

Por todo esto, la natación no solo es un deporte completo y placentero, sino también uno de los más eficientes desde el punto de vista económico. Permite obtener múltiples beneficios con una única práctica, reduce riesgos y acompaña a las personas a lo largo del tiempo, consolidándose como una de las formas más inteligentes de invertir en salud y bienestar.