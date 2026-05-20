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Deportes clubes |

Memoria, Verdad y Justicia

Clubes se pronunciaron en la conmemoración de una nueva Marcha del Silencio

Previo a una nueva Marcha del Silencio, clubes uruguayos se expresaron en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia por los desaparecidos durante la Dictadura.

Clubes se pronunciaron en la conmemoración de una nueva Marcha del Silencio

Clubes se pronunciaron en la conmemoración de una nueva Marcha del Silencio

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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De la primera división, quienes se manifestaron a través de sus redes sociales (al menos hasta el momento) fueron Cerro, Defensor Sporting, Wanderers, Peñarol, Progreso y Racing.

Además, hubo manifestaciones de otros clubes que están en otras divisiones como River Plate, Sud América, Rentistas, Rocha, Cerrito, Uruguay Montevideo, Fénix hasta incluso la Mutual.

Pero las muestras fueron más allá de los clubes de fútbol, e instituciones de básquetbol como Aguada, Goes y Unión Atlética también se manifestaron pidiendo por Memoria, Verdad y Justicia.

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