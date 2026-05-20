Clubes se pronunciaron en la conmemoración de una nueva Marcha del Silencio

Como cada 20 de mayo, día en el que se celebra la Marcha del Silencio, reclamando saber qué pasó con los detenidos desaparecidos en la última Dictadura, la gran mayoría de los clubes uruguayos se pronuncian. Peñarol, luego de una histórica votación en su comisión directiva, decidió expresarse.
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De la primera división, quienes se manifestaron a través de sus redes sociales (al menos hasta el momento) fueron Cerro, Defensor Sporting, Wanderers, Peñarol, Progreso y Racing.
Además, hubo manifestaciones de otros clubes que están en otras divisiones como River Plate, Sud América, Rentistas, Rocha, Cerrito, Uruguay Montevideo, Fénix hasta incluso la Mutual.
Pero las muestras fueron más allá de los clubes de fútbol, e instituciones de básquetbol como Aguada, Goes y Unión Atlética también se manifestaron pidiendo por Memoria, Verdad y Justicia.