Pasaporte Marset: separan del cargo a Bustillo y le retienen la mitad del sueldo

Ante este requerimiento, Lubetkin ordenó una investigación interna con dos objetivos claros: determinar los motivos del faltante de documentos sobre el trámite del pasaporte y esclarecer las responsabilidades en torno a la destrucción de material oficial correspondiente a los años 2021 y 2022.

Citaciones e insubordinación técnica

En el marco de las indagatorias, los instructores citaron a diversos funcionarios y autoridades de la época, entre ellos al exdirector de Asuntos Jurídicos, Carlos Mata, quien prestó declaración formal.

Sin embargo, el escenario fue distinto con Bustillo. El excanciller fue convocado en una primera instancia y rechazó asistir. Ante un segundo llamado formal para brindar detalles, no solo se negó nuevamente a comparecer, sino que comunicó a los responsables de la investigación su decisión de no declarar, exigiéndoles además que no volvieran a comunicarse telefónicamente con él.

Ante la falta de cooperación y bajo el asesoramiento directo del Departamento Jurídico, el ministro Lubetkin firmó la resolución sumarial. Cabe recordar que, tras su renuncia al cargo de ministro, Bustillo se desempeñaba como funcionario de carrera del ministerio y actualmente se encontraba en régimen de pase en comisión, prestando funciones como asesor del diputado del Partido Nacional, Juan José Olaizola.