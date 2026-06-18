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Sociedad Inisa | Reincidencia |

Segundas oportunidades

Convenio: jóvenes del Inisa tendrán experiencias laborales en los medios públicos

El acuerdo entre Inisa y Secan permitirá que adolescentes accedan a experiencias laborales en los medios públicos, como parte de una estrategia de reinserción.

Convenio Inisa-Secan

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La firma del acuerdo se realizó en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y contó con la participación del presidente del Inisa, Jaime Saavedra, los directores Daniel Radío y Ángel Fachinetti, y las autoridades del Secan y Canal 5, encabezadas por Erika Hoffmann y Adriana Asti.

Durante la ceremonia, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, destacó la importancia de impulsar políticas públicas que generen oportunidades para quienes han cometido delitos. En ese sentido, sostuvo que este tipo de iniciativas representan una alternativa frente a una sociedad basada en el individualismo y contribuyen a transformar realidades.

Conocimientos

La presidenta del Secan y directora de Canal 5, Erika Hoffmann, explicó que los jóvenes podrán desempeñarse en tareas vinculadas al mantenimiento y las obras, además de adquirir conocimientos relacionados con el área de la comunicación.

La jerarca recordó que los medios públicos ya desarrollan una experiencia similar con estudiantes de UTU que participan en la cobertura del Mundial, y señaló que el objetivo es extender esa oportunidad a adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal juvenil.

“Nosotros también tenemos mucho para aprender de estos jóvenes que merecen una segunda oportunidad en la vida”, expresó Hoffmann.

Reincidencia cero

Por su parte, el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, destacó que la ampliación de los espacios de capacitación y empleo forma parte de una estrategia integral para reducir la reincidencia. Según informó, durante 2025 la tasa de reincidencia fue del 30%, aunque el objetivo del organismo es alcanzar la “reincidencia cero”.

Saavedra señaló que la política impulsada por el directorio incluye la recomposición de vínculos familiares y la articulación con organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Entre las líneas de acción previstas en el convenio figuran la promoción de oportunidades de inclusión laboral, la participación en actividades artísticas, culturales y comunitarias organizadas por Secan y el acceso a instancias de formación educativa. Ambas instituciones destacaron que estas herramientas son fundamentales para favorecer la inserción social y el desarrollo integral de los adolescentes.

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