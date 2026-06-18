María del Jesús Pinargote: la aficionada que desde 1998 ganó un premio y viaja gratis a todos los mundiales

Pocos días después recibió la noticia que marcaría su destino: había sido seleccionada como ganadora de un premio extraordinario que le garantizaba asistir de por vida a las Copas del Mundo de la FIFA, con todos los gastos cubiertos y la posibilidad de viajar acompañada por otra persona.

Desde entonces, María del Jesús Pinargote se convirtió en una presencia habitual en la máxima cita del fútbol. Gracias a aquel premio, pudo recorrer distintos países y vivir desde las tribunas siete Mundiales consecutivos, siendo testigo de momentos históricos, figuras legendarias y partidos que quedaron grabados en la memoria de los aficionados.

Su caso volvió a ganar notoriedad en las redes sociales durante el Mundial 2026, disputado en México, Estados Unidos y Canadá. La increíble historia de la ecuatoriana despertó nuevamente el asombro de miles de personas, que la consideran una de las seguidoras más afortunadas del fútbol.

Pasaporte vitalicio

No obstante, esta edición del torneo también tiene un componente emotivo. Según medios ecuatorianos, aunque el beneficio continúa vigente, María no podrá realizar el viaje debido a problemas de salud que le impiden trasladarse.

A pesar de ello, su nombre volvió a convertirse en protagonista de una de las historias más singulares vinculadas a la Copa del Mundo. Lo que comenzó con una simple tapa de refresco terminó transformándose en un pasaporte vitalicio hacia la mayor fiesta del fútbol, una historia que, casi treinta años después, continúa sorprendiendo a aficionados de todo el mundo.