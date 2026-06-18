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Like María del Jesús Pinargote | Mundiales | pasaporte

Una historia fabulosa

María del Jesús Pinargote: la aficionada que desde 1998 ganó un premio y viaja gratis a todos los mundiales

María del Jesús Pinargote ganó un concurso en 1998 y obtuvo un premio vitalicio que le permitió asistir gratis a siete Mundiales consecutivos.

María del Jesús Pinargote Zambrano.

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María del Jesús Pinargote Zambrano.

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Para millones de aficionados al fútbol, asistir a una Copa del Mundo representa un sueño difícil de alcanzar. Sin embargo, para la ecuatoriana María del Jesús Pinargote Zambrano, ese anhelo se transformó en una realidad permanente gracias a un premio que ganó hace casi tres décadas y que la convirtió en una de las hinchas más privilegiadas del planeta.

La historia comenzó en 1998, en la antesala del Mundial de Francia. Oriunda de la localidad de Canuto, en la provincia ecuatoriana de Manabí, María participó en una promoción organizada por una conocida marca de refrescos. Como miles de personas, envió un cupón acompañado por la tapa de una botella, sin imaginar que aquella sencilla acción cambiaría su vida para siempre.

Siete Mundiales consecutivos

Pocos días después recibió la noticia que marcaría su destino: había sido seleccionada como ganadora de un premio extraordinario que le garantizaba asistir de por vida a las Copas del Mundo de la FIFA, con todos los gastos cubiertos y la posibilidad de viajar acompañada por otra persona.

Desde entonces, María del Jesús Pinargote se convirtió en una presencia habitual en la máxima cita del fútbol. Gracias a aquel premio, pudo recorrer distintos países y vivir desde las tribunas siete Mundiales consecutivos, siendo testigo de momentos históricos, figuras legendarias y partidos que quedaron grabados en la memoria de los aficionados.

Su caso volvió a ganar notoriedad en las redes sociales durante el Mundial 2026, disputado en México, Estados Unidos y Canadá. La increíble historia de la ecuatoriana despertó nuevamente el asombro de miles de personas, que la consideran una de las seguidoras más afortunadas del fútbol.

Pasaporte vitalicio

No obstante, esta edición del torneo también tiene un componente emotivo. Según medios ecuatorianos, aunque el beneficio continúa vigente, María no podrá realizar el viaje debido a problemas de salud que le impiden trasladarse.

A pesar de ello, su nombre volvió a convertirse en protagonista de una de las historias más singulares vinculadas a la Copa del Mundo. Lo que comenzó con una simple tapa de refresco terminó transformándose en un pasaporte vitalicio hacia la mayor fiesta del fútbol, una historia que, casi treinta años después, continúa sorprendiendo a aficionados de todo el mundo.

Embed - Mujer ganó de por vida un premio para asistir a la Copa del Mundo

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