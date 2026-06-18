Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Uzbekistán | Ghana | Mundial

se cerró la primera fecha

Colombia debutó con victoria en el Mundial y Ghana triunfó de manera agónica

La selección de Colombia se impuso por 3 a 1 ante la debutante Uzbekistán, mientras que Ghana venció por la mínima a Panamá.

Colombia venció a Uzbekistán.

Colombia venció a Uzbekistán.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Con dos partidos se cerró la primera fecha de la fase de grupos del Mundial, en la que Colombia venció a Uzbekistán en un partido donde fue ampliamente superior, mientras que Ghana hizo lo propio al derrotar de manera agónica a Panamá.

Ghana 1-0 Panamá

Africanos y centroamericanos se enfrentaron en un partido que no fue del todo atractivo. Un encuentro parejo pero que encontró a la selección panameña por momentos superior a los ghaneses a quienes les costó mucho entrar en el partido.

Pese a que no tuvieron un buen encuentro, en la única posibilidad clara que tuvieron, la mandaron a guardar. Cuando se jugaba el minuto 95 del partido, una transición rápida encontró mal parado al fondo panameño y Yirenkyi definió notable para poner el único gol del partido.

Colombia 3-1 Uzbekistán

La selección cafetera fue superior pero sin embargo, dejó ciertas dudas en cuanto al juego. Se puso en ventaja sobre el cierre de la primera parte cuando Luis Díaz habilitó de manera fantástica a Muñoz para que definiera ante la salida del golero y poner el uno a cero.

Pero al minuto 60 iba a caer un baldazo de agua fría. Luego de una pésima respuesta del golero y un quede defensivo, Fayzullaev puso el primer gol para Uzbekistán (siendo el primer gol en la historia de la selección en un Mundial). Pese a que sintió el impacto del gol, un error en el fondo uzbeko y una gran presión de Puerta, dejaron a Luis Díaz de cara al gol, quien no perdonó.

Pese a la diferencia entre ambas selecciones, el partido parecía abierto ya que Uzbekistán logró incomodar sin mucha claridad. Cuando se iba el partido, Hernández luchó una pelota contra la línea lateral y habilitó a Campaz para que este definiera y poner el resultado final.

Temas

Te puede interesar