Colombia debutó con victoria en el Mundial y Ghana triunfó de manera agónica

Colombia 3-1 Uzbekistán

La selección cafetera fue superior pero sin embargo, dejó ciertas dudas en cuanto al juego. Se puso en ventaja sobre el cierre de la primera parte cuando Luis Díaz habilitó de manera fantástica a Muñoz para que definiera ante la salida del golero y poner el uno a cero.

Pero al minuto 60 iba a caer un baldazo de agua fría. Luego de una pésima respuesta del golero y un quede defensivo, Fayzullaev puso el primer gol para Uzbekistán (siendo el primer gol en la historia de la selección en un Mundial). Pese a que sintió el impacto del gol, un error en el fondo uzbeko y una gran presión de Puerta, dejaron a Luis Díaz de cara al gol, quien no perdonó.

Pese a la diferencia entre ambas selecciones, el partido parecía abierto ya que Uzbekistán logró incomodar sin mucha claridad. Cuando se iba el partido, Hernández luchó una pelota contra la línea lateral y habilitó a Campaz para que este definiera y poner el resultado final.