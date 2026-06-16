Aguirre pidió tres jugadores para Peñarol y ya comenzaron los contactos

Aguirre trabaja en los refuerzos

Peñarol, de la mano de su técnico Diego Aguirre, pese a estas vacaciones, continúa trabajando. El técnico está en pleno contacto con el presidente Ignacio Ruglio y ya hubo pedido por tres jugadores.

El primero de ellos es Jonathan Rodríguez, quien está muy cerca de volver al club. Para que pueda retornar, se le harán estudios de parte de la sanidad carbonera, para ver cómo está de la lesión que sufrió con los Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El exdelantero de la selección uruguaya sufrió una importante lesión en el cartílago de la rodilla que requirió cirugía el pasado 21 de mayo de 2025. Es decir que hace más de un año que no juega.

El futbolista se viene preparando desde hace meses, aunque de manera personal. Si pasa la prueba médica en Peñarol, retornará al club en el que jugó 49 partidos y anotó 20 goles, aunque nunca ganó un título.

El otro que puede retornar al club tras una operación de rotura de ligamentos cruzados es Guzmán Rodríguez. Fue un puntal en la obtención del Campeonato Uruguayo de 2024 en una zaga muy firme y es el futbolista que sí o sí quiere Diego Aguirre.

El otro jugador por el que ya hubo algunas charlas entre Ignacio Ruglio y su representante, es el media punta del líder de la Tabla Anual, Deportivo Maldonado: Maximiliano Noble.

El futbolista tuvo una muy buena primera parte del año y despertó el interés de Aguirre, por lo que Peñarol hará todo lo posible por tratar de contratarlo.

A todo esto hay que agregar que, los aurinegros le comprarán a Gremio el 50% dela ficha de Matías Arezo por 3,5 millones de dólares para que siga en la institución. El centrodelantero fue la mejor figura del carbonero en el primer semestre del año.

Umpiérrez con chance de salir

Desde el mercado asiático hay interés por el volante o extremo de Peñarol Leandro Umpiérrez. Un equipo árabe ofreció un préstamo por el futbolista pero la intención del mirasol es venderlo. La ficha del jugador ronda los 3,5 millones de dólares y por ahora no se avanzó demasiado en el tema.