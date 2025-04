Cáceres asegura que los colorados trabajan poco y le pegó a los blancos

"Me encetaría que el CED saliera a militar un poco más y que tuviera un rol más activo, sería muy bueno para el partido. Yo no los veo", agregó la candidata, luego de un comuncado en que la exhortaban a no concurrir a actos de candidatos a alcaldes blancos.

En la misiva, el CED pidió a Cáceres que "oriente su agenda de campaña hacia la consolidación del proyecto partidario propio".

"El 5 de febrero me proclamaron y no me dieron ningún librito con las normas que yo tenía que cumplir ni a que cosas me tenía que atener", respondió Cáceres este martes en Radio Carve.

El sector Vamos Uruguay de Pedro Bordaberry acordó con el sector blanco Alianza País apoyar a Mercedes Ruíz como alcaldesa. Esta alianza lleva al colorado Gonzalo Fau como segundo candidato.

La noticia generó malestar en la interna colorada. Si bien es un voto válido porque ambas listas integran el lema Coalición Republicana, esto perjudicaría a los otros candidatos colorados de ese municipio: Laura da Costa Porto, que va con la 25, y Santiago Ojeda de la 714.

Cruce con Delgado

El senador del Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado fue consultado por esta polémica y respondió que "en esto cada uno con su trillo".

"Por eso casi todo el PN está atrás de nuestra lista 404, que impulsa a Ignacio Ubilla acá en el Municipio E", dijo Delgado sobre el competidor de Ruíz dentro de la Coalición Republicana.

Cáceres escribió este martes en redes sociales que en su "trillo", le gusta estar con gente "que no venga con mochilas cargadas de fracasos".

"En mi 'trillo' me gusta rodearme de gente alegre, que le guste el contacto con la gente, que disfrute de la política, que respalde a sus compañeros y, sobre todo, que no venga con mochilas cargadas de fracasos. Ese es mi 'trillo'", escribió la candidata colorada.