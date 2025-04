Neptuno: organizaciones ambientales piden a Orsi que no negocie, sino "que anule el contrato"

La carta

Sr. Presidente, usted tiene en sus manos tomar la decisión más importante quizás de todo su mandato. Anular el contrato firmado por el ex Presidente Luis Lacalle Pou, que es inconstitucional sería realmente un cambio de rumbo en las políticas que se vienen implementando en los últimos 20 años donde en muchas instancias no se ha considerado el artículo 47 de la Constitución. La modificación de este artículo propuesta y discutida ampliamente por la sociedad civil, fue votada en un plebiscito en octubre de 2004 por el 65 % de la población, una mayoría que no debe ser desconocida por ningún gobernante de este país.